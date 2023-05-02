  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Пожар на нефтехранилище (фото из архива)
Пожар на нефтехранилище (фото из архива)Фото: ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыУкраина

Под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 мая.

https://p.dw.com/p/4QnlU

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 3 мая (время московское).

Под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами

++04.45++

У порта Тамань в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, не уточнив причину инцидента. По его словам, пожару в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности, на место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

++02.00++

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью газете Washington Post, что Белый дом или Пентагон не проинформировали его об утечке секретных документов, которая нанесла большой ущерб его стране, прежде чем эта информация попала в СМИ. По его словам, такая ситуация не полезна для Киева, это не выгодно ни для репутации Белого дома, ни для репутации Соединенных Штатов в целом.

++01.50++

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы, передают местные СМИ ДнепроТВ и Суспильне. По данным официального представителя Одесской областной администрации Сергея Братчука, в Днепре отработала система ПВО, а в Запорожье, по предварительной информации, есть попадания ракет С-300.

++01.35++

Российские войска перевозят ракеты для систем С-300 в сторону Запорожья, написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующие фотографии. По его словам, зафиксировано перемещение в сторону Запорожья пяти тягачей с комплектами ракет С-300. "Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С-300 населенных пунктов на Запорожье", - отметил Андрющенко.

+01.15++

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, атака произошла 2 мая около 13.00 по местному времени (совпадает с мск). Пострадал 46-летний мужчина, выполнявший земельные работы, он получил контузию, но от госпитализации отказался. По версии Baza, БПЛА прилетел "со стороны Украины". Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Baza также сообщает, что беспилотный летательный аппарат также сбросил боеприпас, - "предположительно, ВОГ-17" - на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор. Официальные российские источники пока не подтвердили инциденты.

В Киевской области работает ПВО

++00.50++

В Киевской области работает ПВО, сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук написал в Twitter, что взрыв прогремел в центре Киева. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Новые диверсии в России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Стоило ли Украине столь упорно оборонять Бахмут? Что это дает и как связано с ожидаемым контрнаступлением и c планами по возвращению Крыма? Что необходимо Украине от Запада для победы? На эти вопросы в интервью DW ответил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Политика18 апреля 2023 г.03:10 мин.
external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. Пострадал 46-летний мужчина.

Baza
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар на нефтехранилище (фото из архива)

Под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Как будет выглядеть восстание машин": робот с надписью ИИ указывает на людей и говорит: "Вы уволены, биологические неудачники!"

Искусственный интеллект vs. человек: IBM шагает в будущее?

Искусственный интеллект vs. человек: IBM шагает в будущее?

Цифровые технологии13 ч. назад
Анастасия Тараторкина на сцене Гессенского государственного театра

Бедная Настя. История немецкой певицы с российским паспортом

Бедная Настя. История немецкой певицы с российским паспортом

Культура16 ч. назад
Участница протеста в Москве в поддержку независимых СМИ в РФ (август 2021)

"Главное - не молчать". Как в России живет независимое медиа

"Главное - не молчать". Как в России живет независимое медиа

Политика58 мин. назад
Дрезден, 2 мая 2023. Фон дер Ляйен и Шольц дают символический старт строительству второго завода Infineon по производству чипов

Чипы для ЕС: Infineon строит завод в Дрездене за 5 млрд евро

Чипы для ЕС: Infineon строит завод в Дрездене за 5 млрд евро

Экономика и бизнес10 ч. назад
Марат Гельман

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Гельман: "Вина русских в том, что они инфантильны"

Политика2 мая 2023 г.
Полицейская машина в Санкт-Петербурге

День 432-й войны: взрывы в Брянской и Ленинградской областях

День 432-й войны: взрывы в Брянской и Ленинградской областях

Политика1 мая 2023 г.
На главную страницу