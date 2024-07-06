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Под Ровно маршрутка попала в аварию: 14 погибших

Валерий Сааков | Евгений Жуков
6 июля 2024 г.

В результате столкновения маршрутки с автоцистерной в Ровненской области погибли 14 человек, в том числе 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, врачи борются за ее жизнь.

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Автокатастрофа
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert

В Ровненской области Украины в субботу, 6 июля, произошла масштабная автокатастрофа с участием автоцистерны и маршрутного микроавтобуса с пассажирами. Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате инцидента погибло 14 человек.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - написал министр в Telegram, уточнив, что на месте работают спасатели и полицейские, поисковые работы продолжаются.

Позднее полиция Ровненской области опубликовала на своей странице в Facebook фото с места трагического события, на котором видно часть сильно обгоревшего транспортного средства.

Согласно сообщению Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло поблизости от села Верхов Острожской городской общины Ровненского района.

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