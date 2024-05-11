Под Ростовом с рельсов сошел грузовой поезд

Из-за схода вагонов грузового поезда и возникшего при этом пожара в Ростовской области задерживаются несколько поездов, сообщает Северо-Кавказская железная дорога.

На станции Куберле в Ростовской области в ночь на субботу, 11 мая, произошел сход с рельсов "нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза", сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

По данным компании, пострадавших нет. К утру пожар был потушен, однако в связи с инцидентом движение были вынуждены прервать пять пассажирских поездов: N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов.

"Пассажиры поезда № 368 Кисловодск - Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск - Киров возобновил движение по альтернативному маршруту", - говорится в пресс-релизе.

На момент публикации ремонтные работы продолжались. В них задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников, указывает СКЖД.