Под Рязанью из-за взрыва путей с рельсов сошли 19 вагонов

Источники СМИ сообщили о сходе состава из-за взрыва железнодорожных путей, местные власти - о "вмешательстве посторонних лиц".

В Рязанской области 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов из-за взрыва железнодорожных путей. Об этом агентство РБК сообщает в субботу, 11 ноября, со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Telegram-канал "112", связанный с силовиками, утверждает, что вагоны перевернулись после "хлопка". На опубликованных каналом фотографиях видно, что часть путей разрушена.

По словам одного из собеседников РБК, в момент взрыва грузовой состав ехал в районе станции Дягилево. В сошедших с рельсов вагонах находилось минеральное удобрение.

Власти сообщили об аварии из-за "вмешательства посторонних"

В пресс-службе Московской железной дороги подтвердили факт аварии, сообщив, что ЧП произошло "в результате вмешательства посторонних лиц". Помощник машиниста получил незначительные травмы, добавили в МЖД.

"Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента", - прокомментировал инцидент губернатор Рязанской области Павел Малков.

Каких-либо сообщений о возможной диверсии или преднамеренной атаке на пути от правоохранительных органов не было. С начала военного вторжения РФ в Украину ФСБ России регулярно отчитывается о подобных инцидентах.

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