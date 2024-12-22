Под Орлом вновь атакована нефтебаза "Стальной конь"

В Орловской области после массированной атаки БПЛА произошло "возгорание на объекте топливной инфраструктуры" в поселке Стальной Конь, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Нефтебаза "Стальной конь" в одноименном поселке Орловского муниципального округа загорелась после массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье, 22 декабря. Это следует из поста в Telegram губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также сообщений местных СМИ.

"В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", - указал Клычков.

Предыдущая атака на эту нефтебазу произошла в ночь на 14 декабря. Тогда сообщалось как минимум об одном горящем резервуаре. Как указало профильное онлайн-издание "Нефть капитал", "нефтебаза "Стальной Конь" - не просто место хранения нефти и нефтепродуктов, а объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".

В первый раз удар беспилотниками по "Стальному коню" был нанесен в ноябре 2022 года.

Атаки БПЛА на регионы РФ

Также в ночь на 22 декабря атаке дронов подверглась Брянская область РФ: по словам губернатора региона Александра Богомаза, уничтожены "пять вражеских БПЛА самолетного типа".

Оперштаб Курской области сообщил поздним вечером 21 декабря, что в небе над регионом была уничтожена украинская ракета.

Минобороны РФ к моменту публикации не публиковало сводку об атаках БПЛА на регионы РФ.