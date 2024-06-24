Пожар в офисном здании под Москвой: растет число погибших

Пожар в здании бывшего НИИ "Платан" унес минимум восемь жизней. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. В тушении участвовали десятки человек и авиация.

Количество погибших в результате пожара в офисном здании в подмосковном городе Фрязино достигло восьми человек. Такие данные российские СМИ приводят в понедельник, 24 июня, со ссылкой на экстренные службы. Еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Ранее власти заявили о гибели двух человек, выпрыгнувших из окна в попытке спастись.

Пожар в восьмиэтажном здании, которое ранее занимал научно-исследовательский институт "Платан", вспыхнул несколькими часами ранее. Огонь охватил этажи с пятого по восьмой. В помещениях оказались заблокированы девять человек, указали в МЧС. По предварительным данным оперативных служб, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

В огне взорвались газовые баллоны

Позднее в горящем здании взорвались баллоны с кислородом. Это привело к обрушению перекрытий. Распространению огня способствовало наличие лифтовой шахты и особенности расположения воздуховодов, пояснил глава региона.

В тушении участвовали десятки сотрудников экстренных служб и десятки единиц техники, включая два вертолета. К 22.00 мск открытое горение было ликвидировано. Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.