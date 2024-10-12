Под Белгородом в результате атаки дронов ранены три человека

Украинские беспилотники нанесли удары по Белгородской области и Краснодарскому краю. В оккупированном районе Луганской области в результате атаки дрона горит нефтебаза.

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников в субботу, 12 октября, ранены три жителя села Устинка - женщина и двое мужчин. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавшие находятся в среднетяжелом состоянии.

В Краснодарском крае при атаке дронов повреждены три дома и автомобиль, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пострадавших, по его словам, нет.

Тем временем в оккупированных российскими войсками Ровеньках Луганской области после удара беспилотника горит нефтебаза, пишут местные Telegram-каналы, публикуя видео пожара. Официальных комментариев не поступало.

В предыдущий раз нефтебазу в Ровеньках атаковали в мае. Тогда сообщалось о четырех погибших. Российские власти города обвиняли в ударе Украину. Киев это не комментировала.

По информации министерства обороны России, в ночь на 12 октября над Краснодарским краем были уничтожены 17 дронов, над Курской областью - 12, над Белгородской - два, еще 16 были сбиты над акваторией Азовского моря.