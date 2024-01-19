Почти две трети регионов РФ хотят закупить дроны для школ

По данным "Ведомостей", тендеры на покупку БПЛА на сумму 1,2 млрд рублей разместили школы и колледжи из 52 регионов.

Почти две трети российских регионов планируют закупить беспилотные летательные аппараты для школ. Об этом в пятницу, 19 января, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные поисково-аналитической системы "Тендерплан".

Как подсчитали эксперты, в 2023 году школы и колледжи из 52 регионов (61% от общего числа субъектов РФ) разместили на сайте госзакупок тендеры на приобретение для "образовательных целей" БПЛА на сумму 1,2 миллиарда рублей. На конец года из 270 объявленных процедур госзакупок было завершено чуть больше половины (142) на общую сумму 452,3 миллиона рублей. Еще 12 тендеров на 23,5 миллиона рублей отменили заказчики.

Всплеск интереса образовательных учреждений к закупке дронов произошел после публикации в ноябре проекта приказа Минпросвещения, который предполагает введение изучения боевого применения беспилотников на уроках по основам безопасности и защиты Родины, отмечает газета.

Регионы-лидеры по закупкам БПЛА в школы

По данным экспертов "Тендерплан", среди лидеров по сумме размещенных тендеров на закупку дронов Башкортостан (14 тендеров на 411,5 миллиона рублей), Москва (37 тендеров на 181,5 миллиона рублей) и Чечня (один тендер на 74,1 миллиона рублей).

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин призвал внедрять курсы по управлению беспилотниками в образовательные программы, в том числе в школах. "Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране", - говорил Путин.

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