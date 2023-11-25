В 2023 году 68 тысяч россиян получили иностранные ВНЖ

По данным МВД РФ, с января по сентябрь 30 тысяч россиян получили ВНЖ в других странах, а 38 тысяч - иностранное гражданство. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

За девять месяцев 2023 года порядка 68 тысяч россиян получили гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД России.

Согласно данным ведомства, с января по сентябрь 38 тысяч россиян уведомили МВД о наличии у них гражданства других стран, еще 30 тысяч - о наличии иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Самые популярные страны - Израиль, Турция и еще 10 государств

"Преимущественно в указанном периоде текущего года и аналогичном периоде прошлого года граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Израиле, Турции, Армении, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США", - говорится в заявлении МВД.

Гражданин, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. В случае игнорирования данного требования россиянин может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

Эмиграция из России после ее вторжения в Украину

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года многие граждане РФ покинули страну. Вторая волна миграции пришлась на сентябрь-октябрь прошлого года - начало объявленной российскими властями мобилизации. Точное количество уехавших из страны людей неизвестно, однако, как сообщается, речь идет о сотнях тысяч.

По подсчетам Русской службы британской медиакомпании BBC на основе открытых данных, в 2022 году более 155,4 тысячи россиян получили вид на жительство или разрешение на временное проживание в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Сербии, Черногории и Финляндии. Россияне также подали более 15 тысяч заявок на получение убежища в странах Европейского Союза, а к концу года получили больше 2 тысяч положительных решений, следует из данных Евростата.

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