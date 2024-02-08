"Почта России" приостановила наземную доставку в Европу

"Почта России" на два месяца приостановила доставку посылок автотранспортом и поездами в 23 страны Европы. Об этом говорится в уведомлении компании, опубликованном в среду, 7 февраля. Доставка авиатранспортом продолжает работать в обычном режиме, говорится в сообщении.

Посылки временно не доставляют наземным транспортом в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Причины ограничений могут быть связаны с тем, что немецкая дочерняя компания "Почты России" не успела перезаключить договоры для оформления доставки наземными способами, пишет агентство РБК со ссылкой на источник. В пресс-службе "Почты России" объяснили такие изменения "бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению".

После начала полномасштабной войны России против Украины был прекращен официальный почтовый обмен РФ с Польшей, Украиной, Финляндией, Австралией и Новой Зеландией.

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