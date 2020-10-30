 Почти каждое десятое ведомство здравоохранения в ФРГ - на пределе возможностей | Новости из Германии о Германии | DW | 01.11.2020

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Германия

Почти каждое десятое ведомство здравоохранения в ФРГ - на пределе возможностей

Помощь в борьбе с пандемией в Германии оказывают почти 4 тысячи военнослужащих бундесвера. 38 из примерно 400 ведомств здравоохранения сообщили о своей перегруженности.

Отслеживание контактов инфицированных коронавирусом

Отслеживание контактов инфицированных коронавирусом

Почти десять процентов ведомств здравоохранения в Германии (38 из примерно 400) сообщили германскому Институту имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) о своей перегруженности в связи с пандемией. Такие данные RKI приводит в воскресенье, 1 ноября, агентство dpa.

По его данным, если исходить из ситуации на 30 октября, почти каждое десятое из здравотделов либо уже достигло предела своих возможностей, либо сделает это в ближайшие дни.

На 20 октября институт получил примерно 22 подобных заявлений, которые, в зависимости от загруженности ведомств здравоохранения, можно разделить на три категории. Основные сложности связаны с отслеживанием контактов с инфицированными и другими мерами по защите от коронавируса.

С пандемией борются почти 4000 военнослужащих бундесвера

Между тем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила в интервью каналам RTL и n-tv, что помощь в борьбе с пандемией оказывают почти 4 тысячи военнослужащих бундесвера. "Мы задействованы каждым вторым ведомством здравоохранения", - отметила она. Задачи военных заключаются, в частности, в отслеживании распространения инфекции, проведении тестов и работе в домах престарелых и инвалидов. В целом численность контингента, носящего название "Помощь в борьбе с коронавирусом", достигает 15 тысяч человек.

В Германии вирус SARS-CoV-2, по данным на 1 ноября, выявлен у 532 930 человек, 10 481 больной скончался. Власти распорядились ввести на всей территории ФРГ мягкий локдаун со 2 ноября.

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    Автор: Елена Гункель


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