Почти каждое десятое ведомство здравоохранения в ФРГ - на пределе возможностей

Почти десять процентов ведомств здравоохранения в Германии (38 из примерно 400) сообщили германскому Институту имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) о своей перегруженности в связи с пандемией. Такие данные RKI приводит в воскресенье, 1 ноября, агентство dpa.

По его данным, если исходить из ситуации на 30 октября, почти каждое десятое из здравотделов либо уже достигло предела своих возможностей, либо сделает это в ближайшие дни.

На 20 октября институт получил примерно 22 подобных заявлений, которые, в зависимости от загруженности ведомств здравоохранения, можно разделить на три категории. Основные сложности связаны с отслеживанием контактов с инфицированными и другими мерами по защите от коронавируса.

С пандемией борются почти 4000 военнослужащих бундесвера

Между тем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила в интервью каналам RTL и n-tv, что помощь в борьбе с пандемией оказывают почти 4 тысячи военнослужащих бундесвера. "Мы задействованы каждым вторым ведомством здравоохранения", - отметила она. Задачи военных заключаются, в частности, в отслеживании распространения инфекции, проведении тестов и работе в домах престарелых и инвалидов. В целом численность контингента, носящего название "Помощь в борьбе с коронавирусом", достигает 15 тысяч человек.

В Германии вирус SARS-CoV-2, по данным на 1 ноября, выявлен у 532 930 человек, 10 481 больной скончался. Власти распорядились ввести на всей территории ФРГ мягкий локдаун со 2 ноября.

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