 Почти 6 тыс. авиарейсов отменены или задержаны в мире на Рождество | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.12.2021

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Мир

Почти 6 тыс. авиарейсов отменены или задержаны в мире на Рождество

Отмана и задержка рейсов по всему миру 25 декабря связана, в основном, с инфицированием персонала - пилотов и бортпроводников - коронавирусом или их уходом в карантин.

Табло с отменой рейсов в аэропорту Бостона

Табло с отменой рейсов в аэропорту Бостона

Почти 2500 рейсов отменены по всему миру в субботу, 25 декабря. Из них около 850 должны были быть выполнены в аэропорты США или из них. Об этом свидетельствовали данные сайта Flightaware.com.

Еще свыше 3500 рейсов были задержаны. Перевозчики увязывали сбои, в основном, с инфицированием персонала - пилотов и бортпроводников - коронавирусом. Кроме того, части сотрудников из-за контакта с зараженными пришлось уйти в карантин.

Вылеты отменяли United Airlines, Delta, Alaska Airlines

Одна только американская United Airlines была вынуждена отменить 24 и 25 декабря около 440 (порядка десяти процентов) своих вылетов. "Общенациональный всплеск случаев инфицирования омикрон-вариантом на этой неделе оказал непосредственное влияние на наши экипажи и сотрудников, обслуживающих наши полеты", - заявили в авиакомпании.

Американская Delta не выполнила порядка 450 рейсов 24 и 25 декабря. Осуществить их не удавалось даже с условием перенаправки бортов, замены самолетов и экипажей, отметили представители перевозчика.

Многочисленные сотрудники базирующейся в Сиэтле Alaska Airlines также не вышли на работу из-за контактов с зараженными, отказаться пришлось от 11 рейсов.

Свыше 109 миллионов американцев запланировали поездки с 23 декабря по 2 января

Между тем, по оценкам Американской автомобильной ассоциации, более 109 миллионов жителей США запланировали поездки на период с 23 декабря по 2 января. Это - на 34 процента больше, чем в прошлом году. Большинство билетов на этот рождественский сезон было забронировано до того, как стало известно о появлении омикрон-варианта,отмечают эксперты.

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    Автор: Ксения Сафронова


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