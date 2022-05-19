Почетный король Испании оправдан и возвращается на родину

84-летний Хуан Карлос де Бурбон, передавший трон сыну в 2014 году и ныне имеющий статус ''почетного монарха'', вернулся в четверг, 19 мая, в Испанию. Это его первое посещение страны, которую он покинул в 2020 году, отправившись в добровольную ссылку в Объединенные Арабские Эмираты.

Свой отъезд бывший король мотивировал тогда ''опасением нанести ущерб имиджу испанской монархии'' в виду коррупционного скандала, разразившегося вокруг его имени. А вновь посетить родину Хуан Карлос смог сразу после того, как испанская прокуратура прекратила предварительное следствие и отказалась возбуждать в отношении него уголовное дело.

Подарок к 70-летию

''Хуан Карлос подозревался, в частности, в получении незаконных комиссионных за контракт на строительство скоростной железнодорожной магистрали Мекка-Медина, подписанный при его участии между Испанией и Саудовской Аравией'', - напомнил DW мадридский адвокат Мариано Гарсия Санс. И пояснил, что тему коррупции особо раскручивала входящая в левую правительственную коалицию популистская партия ''Подемос'' (''Мы можем''), в программе которой значится упразднение монархии.

Монархи- друзья - Хуан Карлос и тогдашний король Саудовской Аравии Абдалла, июль 2008 года

Именно ''Подемос'', как выразился адвокат, ''удалось создать атмосферу травли в стране, что и вынудило уехать бывшего монарха''. И это при том, что, как считает юрист, ''с самого начала обвинение не имело под собой никакой базы''. Дело в том, что 100 млн долларов, полученные Хуаном Карлосом от саудовской монархии, с которой он поддерживает многолетнюю дружбу, как выяснилось, не были связаны со строительным проектом.

Речь шла о подарке к 70-летию, которое Хуан Карлос отмечал в 2008 году. Кроме того, добавил адвокат, ''посреднику при заключении выгодных контрактов платят подрядчики, но уж никак не заказчики''. Да и получение денег не совпадает по времени с заключением упомянутой сделки.

Безрезультатное расследование

Тем не менее публичные обвинения в коррупции, отметил далее Мариано Гарсия Санс, потребовали по законам демократического общества тщательного расследования. И оно было проведено. В результате старший прокурор специальной антикоррупционной прокуратуры Алехандро Лусон закрыл дело, подписав три постановления, которые снимают с Хуана Карлоса все подозрения.

Первое из них касается самого серьезного их прозвучавших обвинений - присвоения комиссионных. А два остальных - средств, полученных экс-монархом от мексиканского предпринимателя Аллена де Хесус Санхинеса и от Альваро де Орлеанса, дальнего родственника Хуана Карлоса. Они оплачивали, якобы ''по подозрительным причинам'', некоторые королевские расходы, в частности, зарубежные поездки. ''В этих двух делах, как и в первом, не было найдено состава преступления'', - указал Гарсия Санс.

Монарх, деловой посредник и яхтсмен

Правая газета АВС, в свою очередь, напомнила, что король Хуан Карлос всегда вел весьма активный образ жизни. Подсчитано, что за время пребывания на троне с 1975 по 2014 год он совершил 224 деловых визита в самые разные страны мира. Благодаря его личным связям и посредничеству испанские фирмы - и государственные, и частные - заключили зарубежные контракты, которые принесли стране более 62 млрд евро чистой прибыли.

Королевский дворец в Мадриде

Что касается нынешнего пребывания Хуана Карлоса на родине, то оно продлится всего несколько дней. Как сообщили DW в пресс-службе Королевского дома, в предстоящие выходные, несмотря на почтенный возраст, бывший король примет участие в гонке парусных яхт класса 6mR, которая пройдет в городе Санхенхо на северо-западном побережье Испании.

А в понедельник Хуан Карлос встретится в Мадриде с сыном - королем Фелиппом VI и другими членами королевской фамилии, после чего отбудет в Абу-Даби. Окончательно перебраться на родину экс-монарх сможет сразу же после обустройства своей новой частной резиденции в Мадриде. Жить в официальной королевской резиденции ''Сарсуэла'' он не намерен, отметили в пресс-службе.

Смотрите также:

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания между прошлым и будущим Уникальный опыт Испании показывает, как эта страна за довольно короткий срок перешла от диктатуры к демократии. Испанцам удалось быстро демонтировать тоталитарные структуры, провести реформы, выйти из международной изоляции, в которой оказалась страна в период правления Франко, и встать в один ряд с развитыми демократиями.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Тюрьма как символ диктатуры Франко Диктатура генерала Франсиско Франко воцарилась в Испании после военного мятежа и гражданской войны 1936-1939 годов. Своеобразным символом репрессивного режима, просуществовавшего почти 40 лет, была мадридская тюрьма Карабанчель, занимавшая 20 гектаров. После краха диктатуры был разрушен и ее зловещий символ. От тюрьмы остались лишь так называемые "Врата ада" - бывший центральный вход.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Путь к свободе Главной задачей властей переходного периода, начавшегося после смерти Франко в 1975-м, было восстановление демократических институтов, прав и свобод граждан, уничтоженных в свое время диктатурой. Этот процесс поддерживали не все. На фото - памятник в Мадриде пятерым левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испанцы получили право на свободу собраний При диктатуре каждый мог свободно принимать участие только в демонстрациях в поддержку Франко и его режима. Прочие акции жестко подавлялись - их организаторы отправлялись за решетку. В современной Испании власти не могут "санкционировать" или "не санкционировать" манифестации. Согласование требуется лишь для того, чтобы полиция могла вовремя перекрыть уличное движение.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Легализация партий Во время режима Франко действовала только одна партия - Национальное движение. Остальные были запрещены: находились в подполье или в эмиграции. Основанная еще в 1879 году Испанская социалистическая рабочая партия была легализована, как и другие партии, в 1977 году. В последних парламентских выборах весной 2019 года принимало участие уже 80 партий.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Восстановление испанского парламентаризма Во франкистской Испании законодательная власть была у диктатора, а парламент - Кортесы - выполнял чисто декоративную функцию. Выборов не было - депутаты назывались "прокураторами" (управляющими) и назначались из числа высокопоставленных чиновников. С 1978 года парламентская деятельность в Испании возобновилась. Всеобщие выборы в нижнюю палату (Конгресс) и верхнюю (Сенат) проводятся каждые 4 года.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Автономия как форма сосуществования народов Испании Испания - страна многонациональная. Франко, сторонник жесткой центральной власти, не признавал национальное своеобразие басков, каталонцев и галисийцев. А в демократической Испании все они получили широкую автономию - политическую, экономическую и культурную. Но многие из них борются за свою независимость. На фото - Барселона, второй по значению город Испании, столица автономной Каталонии.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Конституция Испании - достижение демократии Демократические преобразования были закреплены в конституции. При Франко подобного документа в Испании не было. В работе комиссии по подготовке основного закона участвовали представители всех политических сил - от консерваторов до коммунистов. В 1978 году конституция была вынесена на всенародный референдум и принята. За ее соблюдением постоянно следит Конституционный суд страны (здание - на фото).

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Под радужным флагом При диктатуре Франко гомосексуальность наказывалась тюрьмой. Демократия не только покончила с подобной практикой, но и разрешила однополые браки. В последние десятилетия ЛГБТ-сообщество облюбовало для проживания мадридский район Чуэка. Он ежегодно в конце июня становится центром фестиваля Madrid Pride, собирающего гостей со всего мира, в том числе из России.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Монархия - гарант демократических преобразований После смерти в 1975 году диктатора Франко, король Хуан Карлос I всецело поддержал стремление своего народа к свободе. Монархия выступила гарантом демократических преобразований, а затем и нового конституционного строя. Дело отца продолжает нынешний король Филипп VI.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Танки против демократии Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Знания - это свобода Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии К вершинам прогресса Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Главная отрасль испанской экономики Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии Испания открыта для России При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе. Автор: Виктор Черецкий

