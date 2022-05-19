 Почетный король Испании оправдан и возвращается на родину | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.05.2022

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Европа

Почетный король Испании оправдан и возвращается на родину

Бывший король Испании Хуан Карлос I, c которого сняты все подозрения по делу о коррупции, получил возможность вернуться на родину после почти двух лет добровольной ссылки в Абу-Даби.

Бывший король Испании Хуан Карлос I

Бывший король Испании Хуан Карлос I

84-летний Хуан Карлос де Бурбон, передавший трон сыну в 2014 году и ныне имеющий статус ''почетного монарха'', вернулся в четверг, 19 мая, в Испанию. Это его первое посещение страны, которую он покинул в 2020 году, отправившись в добровольную ссылку в Объединенные Арабские Эмираты.

Свой отъезд бывший король мотивировал тогда ''опасением нанести ущерб имиджу испанской монархии'' в виду коррупционного скандала, разразившегося вокруг его имени. А вновь посетить родину Хуан Карлос смог сразу после того, как испанская прокуратура прекратила предварительное следствие и отказалась возбуждать в отношении него уголовное дело.

Подарок к 70-летию

''Хуан Карлос подозревался, в частности, в получении незаконных комиссионных за контракт на строительство скоростной железнодорожной магистрали Мекка-Медина, подписанный при его участии между Испанией и Саудовской Аравией'', - напомнил DW мадридский адвокат Мариано Гарсия Санс. И пояснил, что тему коррупции особо раскручивала входящая в левую правительственную коалицию популистская партия ''Подемос'' (''Мы можем''), в программе которой значится упразднение монархии.

Дружба королевскими домами - Хуан Карлос и тогдашний король Саудовской Аравии Абдалла, июль 2008 года

Монархи- друзья - Хуан Карлос и тогдашний король Саудовской Аравии Абдалла, июль 2008 года

Именно ''Подемос'', как выразился адвокат, ''удалось создать атмосферу травли в стране, что и вынудило уехать бывшего монарха''. И это при том, что, как считает юрист, ''с самого начала обвинение не имело под собой никакой базы''. Дело в том, что 100 млн долларов, полученные Хуаном Карлосом от саудовской монархии, с которой он поддерживает многолетнюю дружбу, как выяснилось, не были связаны со строительным проектом.

Речь шла о подарке к 70-летию, которое Хуан Карлос отмечал в 2008 году. Кроме того, добавил адвокат, ''посреднику при заключении выгодных контрактов платят подрядчики, но уж никак не заказчики''. Да и получение денег не совпадает по времени с заключением упомянутой сделки.

Безрезультатное расследование

Тем не менее публичные обвинения в коррупции, отметил далее Мариано Гарсия Санс, потребовали по законам демократического общества тщательного расследования. И оно было проведено. В результате старший прокурор специальной антикоррупционной прокуратуры Алехандро Лусон закрыл дело, подписав три постановления, которые снимают с Хуана Карлоса все подозрения.

Первое из них касается самого серьезного их прозвучавших обвинений - присвоения комиссионных. А два остальных - средств, полученных экс-монархом от мексиканского предпринимателя Аллена де Хесус Санхинеса и от Альваро де Орлеанса, дальнего родственника Хуана Карлоса. Они оплачивали, якобы ''по подозрительным причинам'', некоторые королевские расходы, в частности, зарубежные поездки. ''В этих двух делах, как и в первом, не было найдено состава преступления'', - указал Гарсия Санс.

Монарх, деловой посредник и яхтсмен

Правая газета АВС, в свою очередь, напомнила, что король Хуан Карлос всегда вел весьма активный образ жизни. Подсчитано, что за время пребывания на троне с 1975 по 2014 год он совершил 224 деловых визита в самые разные страны мира. Благодаря его личным связям и посредничеству испанские фирмы - и государственные, и частные - заключили зарубежные контракты, которые принесли стране более 62 млрд евро чистой прибыли.

Королевский дворец в Мадриде

Королевский дворец в Мадриде

Что касается нынешнего пребывания Хуана Карлоса на родине, то оно продлится всего несколько дней. Как сообщили DW в пресс-службе Королевского дома, в предстоящие выходные, несмотря на почтенный возраст, бывший король примет участие в гонке парусных яхт класса 6mR, которая пройдет в городе Санхенхо на северо-западном побережье Испании.

А в понедельник Хуан Карлос встретится в Мадриде с сыном - королем Фелиппом VI и другими членами королевской фамилии, после чего отбудет в Абу-Даби. Окончательно перебраться на родину экс-монарх сможет сразу же после обустройства своей новой частной резиденции в Мадриде. Жить в официальной королевской резиденции ''Сарсуэла'' он не намерен, отметили в пресс-службе.

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  • Танк - памятник в Мадриде

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    Переходом к демократии были недовольны некоторые ностальгирующие по франкизму военные. 23 февраля 1981 года они подняли мятеж - захватили парламент, вывели танки на улицы, потребовали отставки правительства. Путч подавил "капитан-генерал" (главнокомандующий) король Хуан Карлос I. В тот же день в телеобращении, поддержав демократические свободы, он приказал войскам вернуться в казармы.

  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий


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