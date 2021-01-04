 Почему вокруг картины Фриды Кало возник такой ажиотаж | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.11.2021

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Культура и стиль жизни

Почему вокруг картины Фриды Кало возник такой ажиотаж

Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" - символ страстной и мучительной любви двух художников. Теперь он выставлен на торги в Нью-Йорке и может стать самым дорогим произведением латиноамериканского искусства.

Автопортрет Диего и я (1949)

Автопортрет "Диего и я" (1949)

Автопортреты мексиканской художницы Фриды Кало (Frida Kahlo, 1907-1954) известны во всем мире. На них глазам зрителя предстает женщина с пронзительным взглядом и с короной из кос, обвитых вокруг головы и украшенных цветами. Она предпочитает носить вышитые вручную мексиканские костюмы ярких цветов и броские аксессуары. Ее густые, почти сросшиеся брови и усы противоречат общепринятым идеалам красоты. Но художница, которую не волновали условности, их никогда не выщипывала.

Сейчас на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке выставлен один из последних автопортретов Фриды Кало - "Диего и я". Эта работа посвящена самой большой любви в жизни Фриды - ее мужу Диего Ривере, который изображен на картине в виде третьего глаза на лбу художницы. Продажа картины состоится вечером во вторник, 16 ноября. По предварительным оценкам экспертов, она может побить рекорды продаж полотен латиноамериканских художников.

Мучительная страсть выдающейся художницы

Фрида Кало родилась в семье немецкого иммигранта и метиски. В шесть лет девочка заболела полиомиелитом, а в 18 лет, попав в аварию, случившуюся в результате столкновения трамвая и автобуса, в котором ехала она, получила настолько серьезную травму, что до конца жизни ей пришлось носить стальной корсет. Прикованная к постели после несчастного случая, Фрида Кало начала рисовать, чтобы скоротать время. Тогда она не могла даже представить себе, что станет самой известной художницей Мексики.

Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера (ок. 1953)

Фрида Кало (в центре) и Диего Ривера (ок. 1953)

"В моей жизни было две катастрофы: одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - это Диего. Вторая была страшнее", - говорила Фрида Кало.

Уже немало написано о необычной истории любви этих двух художников, которые постоянно изменяли друг другу, но никогда не расставались. После смерти Кало в 1954 году Диего Ривера признался: "Я понял, что лучшее в моей жизни - это любовь к Фриде". Популяризацией ее творчества он занимался до конца своей жизни.

И вот теперь автопортрет "Диего и я", яркий символ их стратстной и мучительной любви, уходит с молотка. Это не масштабное полотно. Размер написанной маслом картины - всего 29,8 на 22,4 см. Однако ожидания от продажи высоки. Оценки экспертов варьируются от 30 до 50 миллионов долларов (примерно от 26 до 44 миллионов евро в пересчете). 

Работы Кало становятся все дороже

Между тем в 1990 году автопортрет "Диего и я" был продан - также на аукционе Sotheby's - за "скромные" 1,4 миллиона долларов. Для выставленного на торги арт-объекта цена действительно не заоблачная, в то же время это была первая работа латиноамериканского художника, стоимость которой на аукционе превысила миллион долларов.

Две обнаженные в лесу (1939)

"Две обнаженные в лесу" (1939)

С тех пор цены на картины Фриды Кало постоянно росли. Так, ее ранняя работа "Время летит", созданная в 1929 году, была куплена в 2000 году за 4,6 миллиона долларов, а картина "Две обнаженные в лесу" (1939) ушла в 2016 году за 8 миллионов долларов.

"Диего и я" - один из последних автопортретов кисти мексиканской художницы. Картина написана в 1949 году - за пять лет до смерти Кало. Волосы оплетают шею Фриды, по щекам текут слезы, глаза отражают душевные страдания. Работа была создана во время романа Риверы с близкой подругой Фриды - актрисой Марией Феликс. То был очень тяжелый период в ее жизни, и на полотне это красноречиво отражено.

Сейчас вокруг предстоящей продажи картины "Диего и я" на арт-рынке настоящий ажиотаж. И это понятно: если лот действительно уйдет с молотка за заявленную сумму, то среди всех произведений латиноамериканского искусства, когда-либо проданных на аукционе, будет установлен абсолютный рекорд для произведенией искусства в истории Латинской Америки.

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    Автор: Анастасия Буцко


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