 Прививка от ковида страшнее болезни? Или почему украинцы не хотят прививаться (04.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.11.2021

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Прививка от ковида страшнее болезни? Или почему украинцы не хотят прививаться (04.11.2021)

В Украине число инфицированных и смертность достигли нового исторического пика. Несмотря на это, украинцы, не спешат прививаться. Уровень вакцинации среди украинцев – самый низкий в Европе.

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