Прививка от ковида страшнее болезни? Или почему украинцы не хотят прививаться (04.11.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В Украине число инфицированных и смертность достигли нового исторического пика. Несмотря на это, украинцы, не спешат прививаться. Уровень вакцинации среди украинцев – самый низкий в Европе.
За истекшие сутки в Украине выявлены 27,4 тысячи новых инфицированных, от COVID-19 скончались 699 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса в стране превысило 70 тысяч.
За истекшие 24 часа в Украине, по данным министерства здравоохранения, скончались еще 793 человека с СOVID-19. Между тем суточный прирост новых заражений немного снизился.
В федеральной земле Бавария зарегистрировано наибольшее число заражений вирусом SARS-CoV-2 после Саксонии и Тюрингии. Теперь там вступили в силу более жесткие ограничения.
Протестующие в Киеве требовали отменить карантинные ограничения и обязательную вакцинацию. К акции присоединилась Надежда Савченко.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия