Почему родные и правозащитники возмущены приговором Софье Сапеге

Гражданку России Софью Сапегу, задержанную 23 мая 2021 года в Минске вместе с блогером Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair из Афин в Вильнюс, приговорили к 6 годам колонии. Такое решение, в пятницу, 6 мая, вынес Гродненский областной суд. Сапегу признали виновной в возбуждении социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК) и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 179 УК).

Также суд обязал ее выплатить потерпевшим компенсацию морального ущерба в размере 167 500 рублей (около 47 тысяч евро в пересчете) и судебную пошлину 7 488 рублей (более 2 тысяч евро). Суд по делу Сапеги, которую правозащитники признали политзаключенной, проходил с конца марта в закрытом режиме.

Приговор Сапеге - преследование за активизм?

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отметил в беседе с DW, что уголовное дело Софьи Сапеги c самого начала было политически мотивированным. По его мнению, это преследование за общественную и журналистскую деятельность и активизм: "Если оценивать обвинение, которое было предъявлено Сапеге, то мы здесь говорим о свободе слова, о других правах и свободах, которые человек осуществляет, а его наказывают за это в уголовном порядке".

Павел Сапелко

По словам Сапелко, приговор, вынесенный в закрытом судебном заседании, уже только из-за этого нарушает принципы справедливого судебного разбирательства: "Этого достаточно для того, чтобы понимать, что приговор ничего общего со справедливым и обоснованным судебным актом не имеет".

Также правозащитник отметил, что 6 лет - это максимальный срок, к которому можно было приговорить Сапегу, так как она заключила соглашение о сотрудничестве со следствием. Сапелко не исключает, что Софью Сапегу, у которой российский паспорт, могут отправить отбывать наказание в РФ.

Москва продолжит защищать интересы Сапеги?

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не оставит без внимания ситуацию с Сапегой: "Она является гражданкой России. Посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы". В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, считает ли российская сторона приговор справедливым и будет ли добиваться отбытия ее срока наказания в России.

Дмитрий Песков

Как рассказал в интервью блогу "Отражение" отчим политзаключенной Сергей Дудич, пока никаких предметных разговоров о ее экстрадиции в Россию нет, хотя семья на связи с российским посольством в Минске. Дудич также признался, что родные не ожидали такого решения суда: "Ее "закрыли" сразу после приговора. Нам ни слова, ни полслова даже не дали (сказать. - Ред.). Мы не рассчитывали на такой приговор. Мы рассчитывали на помилование… Не знаю… Другие меры наказания, но не шесть лет. Мы о таком и близко не думали".

По словам отчима, в ближайшие дни семье должны предоставить краткосрочное свидание с Софьей в гродненском СИЗО, где она будет находиться до обжалования приговора.

"Надеюсь, что Софья справится"

"Это первая новость, которую я сегодня увидела. Я не была готова. Никто не рассчитывал, что будет шесть лет, думали, может, отправят на "химию" (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. - Ред.). Мы сейчас переговариваемся с одногруппниками, все в шоке, по-другому и не скажешь, хотя в какой-то степени это было ожидаемо в белорусских реалиях", - поделилась с DW сокурсница Софьи Сапего по Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ) Катерина Шафранович.

По словам Шафранович, хоть они и не были с Софьей близкими друзьями, но ничего плохого о Сапеге она сказать не может; ни у нее самой, ни у других одногруппников никогда с ней не было конфликтов.

"Она достаточно спокойная, уравновешенная. Когда мы узнали о ее задержании, были удивлены и подавлены, - вспоминает собеседница. - Я, если честно, не очень могу представить, как человеку такого же возраста как я провести следующие шесть лет в белорусских тюрьмах. Мы прекрасно понимаем, что там происходит, какой уровень насилия. Любой человек может сломаться под таким прессингом, но я очень надеюсь, что Софья справится как-то и сможет это пережить".

Кто такая Софья Сапего и в чем ее обвиняли?

Софье Сапего - 24 года, она родилась во Владивостоке, после развода родителей переехала с матерью в Беларусь. Является гражданкой России, в Беларуси же, как и в Литве, где она училась в ЕГУ, у нее есть вид на жительство.

"Покаянное" видео с признаниями Софьи Сапеги распространили власти Беларуси

23 мая 2021 года Сапегу вместе с блогером, бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем задержали в минском аэропорту после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На так называемом "покаянном" видео, распространенном властями после ее задержания, Софья Сапега говорит, что была редактором Telegram-канала, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков, судей, чиновников и журналистов госСМИ. Вначале Сапега находилась в СИЗО КГБ, потом заключила досудебное соглашение со следствием, и 24 июня ее перевели под домашний арест.

Правозащитники признали Сапега политзаключенной. В декабре ей предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса РБ. Среди них разжигание социальной вражды, насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел, угроза убийства или насилия в отношении судьи, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, а также незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных.

В декабре 2021 года отчим девушки Сергей Дудич сообщил, что Софья подала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.

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