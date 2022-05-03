Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

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США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.