Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

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Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
США выразили обеспокоенность военным и экономическим давлением Пекина на Тайвань. Пекин предостерег Вашингтон от поддержки в Тайване сил, выступающих за независимость.
Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.
Рабочая группа, которая изучала происхождение вируса SARS-CoV-2, распущена из-за связей с институтом вирусологии в китайском Ухане, сообщила американская газета Wall Street Journal.
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