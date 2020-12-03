Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Президент США пообещал Тайваню защиту от Китая в случае вторжения

Джо Байден подчеркнул , что "у США есть обязательства это сделать". В Китае посоветовали Белому дому "не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня", чтобы не нанести ущерба китайско-американским связям.