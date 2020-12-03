 Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 15.11.2021

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Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.

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