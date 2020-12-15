Почему эпидемию ВИЧ в постсоветских странах не победить без помощи НКО

"Разрешите представиться, я иностранный агент", - этими словами начал свое выступление Денис Ефремов, член правления и сотрудник общественной организации "Сибальт" из Омска. Его организация занимается профилактикой ВИЧ в ЛГБТ-сообществе и оказанием медицинской помощи людям с ВИЧ. В 2016 года по решению Минюста РФ организация одной из первых ВИЧ-сервисных российских НКО была признана иностранным агентом.

Можно ли считать работу в области профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа работой в сфере прав человека? В то время как в западных странах этот вопрос является риторическим, в России, Беларуси и большинстве других стран постсоветского пространства его могут счесть едва ли не провокационным.

Об всем этом говорили участники онлайн-дискуссии "Работа в сфере ВИЧ - работа в сфере прав человека: Восточноевропейская конференция 2020", состоявшегося 14 декабря и организованного фондами "Европейское Действие по СПИДу", "Альянс против СПИДа", "Хлеб для мира", Немецкой ассоциацией ВИЧ-сервисных организаций при поддержке министерства здравоохранения ФРГ.

Сотрудничество с НКО - фактор успеха в борьбе с ВИЧ

В отличие от постоянного снижения заболеваемости и смертей на глобальном уровне, количество заболеваний и смертей от ВИЧ/СПИД в России, Украине, Беларуси и других странах Восточной Европы и Центральной Азии неуклонно продолжает расти, констатировал специальный посланник ООН по ВИЧ/СПИДу в этих двух регионах Мишель Казачкин. С 2010 года доля новых инфекций там повысилась на 72 процента, а уровень смертей от СПИДа вырос до 24 процентов.

Темпы распространения ВИЧ в постсоветских странах увеличиваются

Сотрудничество государственных систем здравоохранения с гражданскими организациями, имеющими непосредственный контакт с ключевыми группами, признано одним из факторов успеха сдерживания эпидемии ВИЧ. Однако во многих постсоветских странах государственные органы не только отказываются сотрудничать с НПО, но и стигматизируют их как врагов или иностранных агентов, ограничивая их действия и возможности финансирования.

Нередко это влечет за собой фатальные последствия для НПО, которые действуют в сфере профилактики ВИЧ. Как работают общественные активисты в условиях сужения гражданского пространства в России, Беларуси и других странах региона?

Россия: статус "инагента" дискредитирует НПО

Признанная в России "иностранным агентом" организация "Сибальт", о которой рассказал Денис Ефремов, была учреждена в 1996 году представителями омского ЛГБТ-сообщества. За эти годы силами организации в городе был создан телефон "горячей линии" по ВИЧ-инфекции для жителей Омской области, организована группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ, запущена услуга экспресс-тестирования на ВИЧ. "Сибальт" также занимается сбором и распространением информации, которая способствует профилактике насилия и дискриминации по признакам гендерной идентичности.

НКО в России работают с людьми с повышенным риском заражения ВИЧ

В среднем за год услугами организации пользуются около 1,5 тысяч человек - по словам Дениса Ефремова, это около 20% целевой аудитории. В условиях коронавирусной инфекции "Сибальт" налаживает доставку профилактических наборов и экспресс-тестов на ВИЧ через курьеров людям, которые не могут прийти в офис организации.

Статус "иностранного агента" Денис воспринимает как некий маркер, цель которого - "отделить организацию от остального массива НКО, дискредитировать ее". "Если бы до присвоения этого статуса у нас не было богатой истории работы и взаимодействия с нашими партнерскими организациями, этот лейбл очень сильно помешал бы жить нам и работать", - уверен он.

Но поскольку это произошло спустя 15 лет после возникновения "Сибальта", за это время организация приобрела немалую известность в регионе, так что "благодаря личным связям и хорошим результатам работы нам удалось сохранить хотя бы личные связи с людьми, работающими в государственной системе здравоохранения", рассказывает Ефремов. На взаимоотношения с целевыми группами статус "инагента" не повлиял. "И в регионе, и в целом по стране многие люди воспринимают ситуацию достаточно адекватно, и понимают, что этот ярлык не несет в себе ничего негативного", - говорит активист.

Беларусь: защита прав человека угрожает НПО закрытием

Если ВИЧ-сервисные организации в Беларуси начинают активно заниматься защитой прав человека, их существование оказывается под угрозой, констатировал руководитель минской ассоциации "БелСеть антиСПИД" Олег Еремин. Основное направление деятельности его организации - профилактика ВИЧ в среде ЛГБТ-сообщества. "Но как только мы попытались заниматься адвокацией и вопросами прав человека, у нас тут же начались проблемы: нас лишили юридического адреса. А если у организации нет юридического адреса, Минюст через месяц имеет право ее закрыть", - рассказывает Олег. Ассоциацию спасло вмешательство министерства здравоохранения, но, по словам активиста, "это стало хорошим уроком".

Гражданское общество в Беларуси проснулось

"Сейчас говорят, что гражданское общество в Беларуси проснулось. Я скажу, что некоторые люди никогда не спали, - смеется активист, - но в стране стало гораздо больше людей, которые вовлеклись в процесс защиты прав человека. Происходящее в Беларуси вынуждает политически активных людей защищать себя, а когда они защищают себя, то они начинают думать и о других маргинальных уязвимых группах".

Ситуация с правами человека в Беларуси в настоящее время ухудшается, указывает Татьяна Журавская, руководитель еще одной белорусской НПО "Люди ПЛЮС", цель которой -улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. В стране идут массовые задержания, в том числе - журналистов, правозащитников, психологов, которые работают с жертвами репрессий, оказывается давление на частный бизнес и НКО. "Несмотря на то, что деятельность нашей организации связана исключительно с оказанием помощи ВИЧ-положительным людям, мы в данный момент вынуждены контролировать каждый шаг и каждое слово, чтобы не потерять возможность делать свою работу", - делится Журавская.

Активистка говорит и о проблемах, возникших у белорусских НПО с получением помощи от иностранных доноров. Для того, чтобы проект получил финансовую поддержку от международной организации, его необходимо зарегистрировать, а для этого нужно согласовать его с государственными органами Беларуси. "Организации, которые занимаются защитой прав человека, не могут получить это согласование: любые проекты, в которых хотя бы упоминаются права человека, воспринимаются как противодействие власти", - посетовала Журавская. Это, по ее словам, ставит под угрозу оказание помощи социально незащищенным группам.

Прогресс в Украине и Кыргызстане

Одной из немногих стран региона, в которой был достигнут существенный прогресс в преодолении распространения ВИЧ/СПИД с учетом прав ключевых групп, стала Украина.

Как выразился старший координатор отдела по вопросам прав человека Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Ральф Юргенс (Ralf Jürgens), эту страну "нельзя назвать репрезентативным примером для региона": в последние годы в ней происходят интенсивное развитие гражданского сообщества и активная деятельность ВИЧ-сервисных НПО. Еще одной страной, в которой наблюдается схожий прогресс, хотя и в меньшей степени, по словам Юргенса, стал Кыргызстан.

Координатор Глобального фонда еще раз подчеркнул важность реформирования законодательных систем стран Восточной Европы и Центральной Азии, а также изменения общего настроя в постсоветских странах. Это, по его словам, стало бы важным условием для повышения доступа уязвимых групп к услугам ВИЧ-сервисных организаций - с учетом их человеческого достоинства.

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