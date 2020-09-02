 Почему аукцион в Гамбурге продал Ван Гога по дешевке | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.09.2020

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Культура и стиль жизни

Почему аукцион в Гамбурге продал Ван Гога по дешевке

На аукционе в Гамбурге почти за полмиллиона евро продана картина, которую приписывают Винсенту Ван Гогу. Цена для этого художника невысокая. Но и в подлинности происхождения картины есть сомнения.

Полотно, созданное предположительно Ван Гогом, продано в Гамбурге по невысокой цене

Во вторник, 1 сентября, на онлайн-аукционе в Германии можно было приобрести предположительно раннюю работу Ван Гога на очень выгодных условиях. Гамбургский аукционный дом Dechow выставил на продажу работу нидерландского художника со стартовой ценой  500 тысяч евро. Картина маслом "Мельница в Вейке" ушла с молотка за 550 тысяч евро. По информации таблоида Bild, предыдущий владелец живет под городом Киль на севере Германии. Имя того, кто приобрел полотно на нынешних торгах, скрыто от общественности.

Спорный Ван Гог

Торгам предшествовала дискуссия по поводу аутентичности этой работы. Аукционный дом, который специализируется в основном на продаже технического оборудования и промышленных машин, предоставил пять экспертных заключений - в том числе и результаты анализа с помощью искусственного интеллекта. Компьютерные алгоритмы не обнаружили никаких свидетельств подделки. Свою оценку дал и химик Эрхард Йегерс (Erhard Jägers), разоблачивший "фальсификатора столетия" Вольфганга Бельтракки, который на протяжении 36 лет подделал сотни работ в стиле таких известных мастеров, как Пикассо, Гоген или Моне вместе с их подписями. "Шедевры" Бельтракки сбывались через ведущие аукционные дома мира.

Согласно Эрхарду Йегерсу, результаты экспертизы "не противоречат тому, чтобы отнести картину к работам Ван Гога или датировать ее первой половиной 80-х годов 19-го века". Однако лабораторное заключение более чем расплывчатое. Сам аукционный дом на своем сайте допускал сомнения, однако также добавлял, что многое говорит о подлинности картины.

Копия или подделка?

Проданная картина очень схожа с "Мельницей в Вейк-бей-Дюрстеде" - полотном, которое жители Нидерландов считают одним из своих национальных символов. Пейзаж был написан примерно в 1670 году другим известным нидерландским художником Якобом ван Рёйсдалем. Этот факт устроители аукциона объясняют тем, что Ван Гог восхищался его творчеством, он копировал и варьировал работы ван Рёйсдаля. Музей Ван Гога в Амстердаме, чье мнение имеет большой вес в экспертных кругах, на запрос информационного агенства dpa отметил, что музейные специалисты изучили мнимую "мельницу Ван Гога" и не считают, что эта работа создана рукой живописца.

Происхождение работы является загадкой еще и потому, что на ней стоит сигнатура "Ван Гог", хотя художник всегда подписывал свои работы как "Винсент".

Сигнатура Ван Гог

Сигнатура "Ван Гог" на картине "Мельница в Вейке"

Маловероятно, что фальсификатор допустил такую грубую ошибку. Кроме того почерк, по мнению некоторых экспертов, характерен для Ван Гога. Более ясная ситуация с историей владения этой картиной. В 1904 году в Париже ее приобрел купец из Лейпцига. Полотно унаследовала его внучка, которая в 1990-х продала его человеку, в чей собственности оно находилось до сегодняшних торгов. Как бы там ни было, но новому владельцу картины придется жить в сомнениях. Возможно, в его распоряжении теперь находится потенциально одно из самых дорогих полотен в мире. За подлинного Ван Гога на арт-рынке в недалеком прошлом отдавали более 80 миллионов евро.

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    Автор: Анастасия Буцко


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