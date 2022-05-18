Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

"Лучшее решение для безопасности Швеции и шведов - это вступление в НАТО", - указала премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в середине мая, официально подтвердив намерение страны стать членом крупнейшего в мире оборонительного альянса.

Это заявление ознаменовало окончание 200-летнего военного нейтралитета Швеции - политики безопасности, которой скандинавская страна придерживалась с XIX века. Хотя большинство шведов на фоне войны России с Украиной и высказываются за вступление в НАТО, есть в стране и те, кто сомневаются в необходимости такого шага. Особенно много их среди молодого поколения.

Некоторые его представители вышли на улицы Стокгольма в минувшие выходные, чтобы выразить протест против отказа от военного нейтралитета и указать, что, по их мнению, такой шаг приведет к росту насилия в мире. "Вступление в НАТО прольет еще больше крови, потому что НАТО - это военный союз, а не организация, работающая ради мира, - пояснила в итервью DW 22-летняя Ева Рудберг, председатель Молодой левой партии Швеции, участвовавшая в акции протеста. - Это военный альянс, который создает еще больше войны, а мы стремимся сохранить в Швеции мир".

"Поспешное решение, основанное на страхе"

В свою очередь, Линда Акерстрём из Шведского общества мира и арбитража (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) рассказала DW, что многие люди возмущены действиями властей, потому что нейтралитет в военных конфликтах тесно связан со шведской идентичностью.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон считает членство в НАТО лучшим выбором для королевства

"Для многих людей это решение - радикальное изменение, потому что на протяжении всех этих лет многие шведы считали себя поборниками мира во всем мире. Сейчас, я думаю, многие полагают, что решение о вступлении в НАТО было поспешным и основанным на страхе", - подчеркивает она.

"В принципе, принимать такое важное решение в очень напряженной ситуации и в значительной степени руководствуясь страхом - это все равно, что идти в продуктовый магазин, когда ты голоден. Все мы знаем, что это не та ситуация, когда ты делаешь хороший выбор. У нас было недостаточно дебатов с участием сторонников обоих мнений, чтобы обеспечить легитимность такого важного решения", - добавляет Акерстрём.

Аргументы за отказ от нейтралитета и за его сохранение

По данным НАТО, Швеция официально объявила о нейтралитете в военных конфликтах во времена правления короля Карла XIV Юхана в 1834 году. Хотя страна и позволила немецким войскам пройти через свою территорию во время Второй мировой войны, даже тогда Стокгольм продолжал придерживаться нейтральной позиции.

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen

Швеция сыграла свою роль в Афганистане, направив туда своих военных в составе возглавляемой НАТО миссии "Решительная поддержка", продолжавшейся до конца мая 2021 года. Уже с 1990-х годов Швеция повышает свою военную оперативную совместимость с НАТО, отмечает в беседе с DW Алина Энгстрём, эксперт по политике безопасности из Шведского агентства оборонных исследований.

Это означает, что страна уже придерживается стандартов НАТО. Объявление о вступлении в альянс - это небольшой шаг на военном и оперативном уровне, поясняет эксперт. "Плюсы отказа от военного внеблокового статуса состоят в том, что Швеция теперь может быть частью оборонного планирования НАТО и пользоваться гарантиями безопасности. Минусы - в том, что Швеции придется более гибко корректировать свою политику безопасности и потерять некоторое пространство для маневра в этой сфере, а также во внешней политике", - уточняет Энгстрём.

"Борьба с собственной репутацией"

27-летняя Лиза Набо, глава молодежного отделения правящей Социал-демократической партии Швеции, отмечает, что, несмотря на предыдущее сотрудничество с НАТО, официальная потеря нейтралитета - это вопрос, который многие молодые шведы считают проблематичным.

"У моего поколения - а нам сейчас до 30 лет - нет воспоминаний о войне в Европе. Поэтому ситуация, в которой мы сейчас находимся, для нас нова. У нас нет воспоминаний, связанных с войной, как у жителей многих соседних стран, которые были участниками Второй мировой или войны в Югославии", - делится Набо в интервью DW.

"Как молодые социал-демократы, мы сейчас боремся с собственным с имиджем, потому что многие из нас начинали свою политическую карьеру с идеи, что мы - мирная организация, которая выступает за прекращение милитаризации. Трудно совмещать это с членством в НАТО. Но, конечно, мы уважаем решение нашей партии, которое было демократичным и единогласным, и сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы по-прежнему остаемся поборниками мира во всем мире", - подчеркнула девушка.

Сторонники вступления в НАТО

Не то чтобы все молодые шведы были против вступления в НАТО. Многие считают, что в свете происходящего на Украине это правильное решение, принятое в нужное время. "Я рад заявлению правительства, - признается DW Мартин Аберг, молодой швед из Стокгольма. - После вступления Финляндии в альянс было бы странно, если бы мы оказались единственной скандинавской страной, не входящей в него. В таком случае Россия могла бы задуматься о вторжении на крупнейший шведский остров Готланд. Просто посмотрите, что происходит в Украине, которая не входит в НАТО".

29-летняя Линн Содерлундс, старший советник по вопросам политики, работающая в Брюсселе, разделяет эту точку зрения. По ее оценке, вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит защите Балтийского региона от российских угроз. "Членство в НАТО при нынешней ситуации в сфере безопасности - правильное решение. Мы могли бы вступить в НАТО еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым", - указала Содерлундс в беседе с DW.

Права коренных народов Швеции

В свою очередь, Сара Андерссон Айннак, молодая художница, этническая саами (малочисленный финно-угорский народ Северной Европы. - Ред.), живущая на севере страны, вдали от шумных городов Швеции, считает, что решение королевства вступить в НАТО может повлиять на ее права.

Участники акции протеста против вступления Швеции в НАТО, 16 мая 2022 года

"Я нахожу вступление Швеции в НАТО проблематичным, особенно для меня, как представителя коренного народа севера. У меня такое ощущение, что в стране уже идет борьба за землю, и я думаю, что НАТО может рассматривать север Швеции, который является местом проживания коренных народов, как обширный регион для проведения своих военных учений. Поэтому я считаю это еще одной формой колонизации", - заявила она в беседе с DW.

"Уже сегодня мы страдаем от активности военно-воздушных сил, которая влияет на популяцию оленей. Теперь эта активность будет усиливаться, и я с тревогой ожидаю, как это решение (о вступлении Швеции в НАТО. - Ред.) повлияет на наши права и окружающую среду", - поделилась опасениями художница. Ранее премьер-министр Андерссон заверила, что вступление в альянс обеспечит Швеции безопасность в условиях нынешней обстановки в Европе, однако королевство откажется от размещения на своей территории ядерного оружия и постоянных баз НАТО.

"Новая идентичность в военной сфере"

Даже учитывая, что решение о вступлении в НАТО и отказе от нейтралитета уже окончательно принято, многие шведы хотят провести больше дискуссий на национальном уровне, чтобы понять, чем занимается НАТО и что вступление в альянс означает для "новой идентичности Швеции в военной сфере", сказала DW 30-летняя Ида Янссон, госслужащая из Швеции, в настоящее время работающая в Брюсселе.

Многие шведы хотят больше дискуссий, чтобы понять, чем именно занимается НАТО

"Лично я, исходя из практических соображений, понимаю, почему в нынешних обстоятельствах нам необходимо вступить в НАТО. Но история научила нас, что коллективная безопасность редко останавливает конфликты. Это часть более длительной дискуссии, которую нам нужно было бы провести на национальном уровне перед вступлением, чтобы понять наши обязательства, связанные с членством в НАТО, и его преимущества", - полагает Янссон.

"Помня о том, что в Швеции сейчас год выборов, было политически невозможно оставить место для рациональных политических дебатов. Боюсь, что без таких дискуссий шведам будет очень трудно принять нашу новую идентичность в военной сфере", - заключила она.

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