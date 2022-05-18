Почему молодежь Швеции против вступления страны в НАТО

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Большинство шведов поддерживает решение властей вступить в НАТО. Но есть и те, кто выходят на улицы в знак протеста. Они уверены, что решение поспешно и Швеции надо сохранять нейтралитет.
"Лучшее решение для безопасности Швеции и шведов - это вступление в НАТО", - указала премьер-министр королевства Магдалена Андерссон в середине мая, официально подтвердив намерение страны стать членом крупнейшего в мире оборонительного альянса.
Это заявление ознаменовало окончание 200-летнего военного нейтралитета Швеции - политики безопасности, которой скандинавская страна придерживалась с XIX века. Хотя большинство шведов на фоне войны России с Украиной и высказываются за вступление в НАТО, есть в стране и те, кто сомневаются в необходимости такого шага. Особенно много их среди молодого поколения.
Некоторые его представители вышли на улицы Стокгольма в минувшие выходные, чтобы выразить протест против отказа от военного нейтралитета и указать, что, по их мнению, такой шаг приведет к росту насилия в мире. "Вступление в НАТО прольет еще больше крови, потому что НАТО - это военный союз, а не организация, работающая ради мира, - пояснила в итервью DW 22-летняя Ева Рудберг, председатель Молодой левой партии Швеции, участвовавшая в акции протеста. - Это военный альянс, который создает еще больше войны, а мы стремимся сохранить в Швеции мир".
В свою очередь, Линда Акерстрём из Шведского общества мира и арбитража (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen) рассказала DW, что многие люди возмущены действиями властей, потому что нейтралитет в военных конфликтах тесно связан со шведской идентичностью.
"Для многих людей это решение - радикальное изменение, потому что на протяжении всех этих лет многие шведы считали себя поборниками мира во всем мире. Сейчас, я думаю, многие полагают, что решение о вступлении в НАТО было поспешным и основанным на страхе", - подчеркивает она.
"В принципе, принимать такое важное решение в очень напряженной ситуации и в значительной степени руководствуясь страхом - это все равно, что идти в продуктовый магазин, когда ты голоден. Все мы знаем, что это не та ситуация, когда ты делаешь хороший выбор. У нас было недостаточно дебатов с участием сторонников обоих мнений, чтобы обеспечить легитимность такого важного решения", - добавляет Акерстрём.
По данным НАТО, Швеция официально объявила о нейтралитете в военных конфликтах во времена правления короля Карла XIV Юхана в 1834 году. Хотя страна и позволила немецким войскам пройти через свою территорию во время Второй мировой войны, даже тогда Стокгольм продолжал придерживаться нейтральной позиции.
Швеция сыграла свою роль в Афганистане, направив туда своих военных в составе возглавляемой НАТО миссии "Решительная поддержка", продолжавшейся до конца мая 2021 года. Уже с 1990-х годов Швеция повышает свою военную оперативную совместимость с НАТО, отмечает в беседе с DW Алина Энгстрём, эксперт по политике безопасности из Шведского агентства оборонных исследований.
Это означает, что страна уже придерживается стандартов НАТО. Объявление о вступлении в альянс - это небольшой шаг на военном и оперативном уровне, поясняет эксперт. "Плюсы отказа от военного внеблокового статуса состоят в том, что Швеция теперь может быть частью оборонного планирования НАТО и пользоваться гарантиями безопасности. Минусы - в том, что Швеции придется более гибко корректировать свою политику безопасности и потерять некоторое пространство для маневра в этой сфере, а также во внешней политике", - уточняет Энгстрём.
27-летняя Лиза Набо, глава молодежного отделения правящей Социал-демократической партии Швеции, отмечает, что, несмотря на предыдущее сотрудничество с НАТО, официальная потеря нейтралитета - это вопрос, который многие молодые шведы считают проблематичным.
"У моего поколения - а нам сейчас до 30 лет - нет воспоминаний о войне в Европе. Поэтому ситуация, в которой мы сейчас находимся, для нас нова. У нас нет воспоминаний, связанных с войной, как у жителей многих соседних стран, которые были участниками Второй мировой или войны в Югославии", - делится Набо в интервью DW.
"Как молодые социал-демократы, мы сейчас боремся с собственным с имиджем, потому что многие из нас начинали свою политическую карьеру с идеи, что мы - мирная организация, которая выступает за прекращение милитаризации. Трудно совмещать это с членством в НАТО. Но, конечно, мы уважаем решение нашей партии, которое было демократичным и единогласным, и сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы по-прежнему остаемся поборниками мира во всем мире", - подчеркнула девушка.
Не то чтобы все молодые шведы были против вступления в НАТО. Многие считают, что в свете происходящего на Украине это правильное решение, принятое в нужное время. "Я рад заявлению правительства, - признается DW Мартин Аберг, молодой швед из Стокгольма. - После вступления Финляндии в альянс было бы странно, если бы мы оказались единственной скандинавской страной, не входящей в него. В таком случае Россия могла бы задуматься о вторжении на крупнейший шведский остров Готланд. Просто посмотрите, что происходит в Украине, которая не входит в НАТО".
29-летняя Линн Содерлундс, старший советник по вопросам политики, работающая в Брюсселе, разделяет эту точку зрения. По ее оценке, вступление Швеции и Финляндии в НАТО служит защите Балтийского региона от российских угроз. "Членство в НАТО при нынешней ситуации в сфере безопасности - правильное решение. Мы могли бы вступить в НАТО еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым", - указала Содерлундс в беседе с DW.
В свою очередь, Сара Андерссон Айннак, молодая художница, этническая саами (малочисленный финно-угорский народ Северной Европы. - Ред.), живущая на севере страны, вдали от шумных городов Швеции, считает, что решение королевства вступить в НАТО может повлиять на ее права.
"Я нахожу вступление Швеции в НАТО проблематичным, особенно для меня, как представителя коренного народа севера. У меня такое ощущение, что в стране уже идет борьба за землю, и я думаю, что НАТО может рассматривать север Швеции, который является местом проживания коренных народов, как обширный регион для проведения своих военных учений. Поэтому я считаю это еще одной формой колонизации", - заявила она в беседе с DW.
"Уже сегодня мы страдаем от активности военно-воздушных сил, которая влияет на популяцию оленей. Теперь эта активность будет усиливаться, и я с тревогой ожидаю, как это решение (о вступлении Швеции в НАТО. - Ред.) повлияет на наши права и окружающую среду", - поделилась опасениями художница. Ранее премьер-министр Андерссон заверила, что вступление в альянс обеспечит Швеции безопасность в условиях нынешней обстановки в Европе, однако королевство откажется от размещения на своей территории ядерного оружия и постоянных баз НАТО.
Даже учитывая, что решение о вступлении в НАТО и отказе от нейтралитета уже окончательно принято, многие шведы хотят провести больше дискуссий на национальном уровне, чтобы понять, чем занимается НАТО и что вступление в альянс означает для "новой идентичности Швеции в военной сфере", сказала DW 30-летняя Ида Янссон, госслужащая из Швеции, в настоящее время работающая в Брюсселе.
"Лично я, исходя из практических соображений, понимаю, почему в нынешних обстоятельствах нам необходимо вступить в НАТО. Но история научила нас, что коллективная безопасность редко останавливает конфликты. Это часть более длительной дискуссии, которую нам нужно было бы провести на национальном уровне перед вступлением, чтобы понять наши обязательства, связанные с членством в НАТО, и его преимущества", - полагает Янссон.
"Помня о том, что в Швеции сейчас год выборов, было политически невозможно оставить место для рациональных политических дебатов. Боюсь, что без таких дискуссий шведам будет очень трудно принять нашу новую идентичность в военной сфере", - заключила она.
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