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Президент Молдовы Санду поддержала "защиту национального информационного пространства"Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
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Почему в Молдове закрыли оппозиционные телеканалы

Юлия Семенова
1 ч. назад

Власти Молдовы приостановили вещание шести оппозиционных телеканалов. Их обвиняют в пропаганде и некорректном освещении войны в Украине. Журналисты обвинения отвергают. Подробности - у DW.

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С понедельника, 19 декабря, в Молдове не могут выходить в эфир сразу шесть телеканалов, близких к местной оппозиции: RTR-Moldova, NTV-Moldova, Primul in Moldova, Accent TV, TV6 и Orhei TV. Решение приостановить действие их лицензий на вещание было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая действует в стране с начала войны в Украине. КЧС обвиняет телеканалы в "распространении некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине".

Журналисты и руководители этих СМИ отвергают все обвинения в свой адрес. А представители властей, напротив, уверены, что решение комиссии, как написала на своей странице в соцсетях премьер-министр Наталья Гаврилица, направлено "на устранение манипуляций и пропаганды". Как оценили в стране приостановку вещания шести телеканалов - у DW.

"Государство обязано реагировать"

Решение КЧС, принятое вечером 16 декабря, получило одобрение властей и вызвало шок у сотрудников телекомпаний, для которых стало полной неожиданностью. Как сказано в сообщении комиссии, его "приняли на основании отчетов Совета по телерадиовещанию о нарушении Кодекса по аудиовизуалу, в том числе из-за санкций, вынесенных за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине". Лицензии у телекомпаний отозваны временно, до конца действия в стране режима чрезвычайной ситуации.

Депутаты парламента Молдовы от партии
Депутаты парламента Молдовы от партии "Шор", сентябрь 2019 годаФото: DW/Elena Covalenco

Комментируя по горячим следам отзыв лицензий у оппозиционных телеканалов, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "защита национального информационного пространства - важный шаг для предотвращения попыток дестабилизации, затеянных людьми, находящимися под международными санкциями". Речь идет о телеканалах TV6 и Orhei TV, которые считаются аффилированными с оппозиционной партией "Шор". Ее возглавляет бизнесмен Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, с 2019 года проживающий в Израиле. Его имя внесено в санкционные списки США и Великобритании.

Глава молдавского Минюста Сержиу Литвиненко убежден, что все закрытые телеканалы занимаются пропагандой, "которая открыто оправдывает агрессивную войну, используя язык ненависти, разжигающий межэтническую рознь", что ставит под угрозу безопасность страны. "Государство не только имеет право, но и обязано реагировать", - написал Литвиненко в соцсетях.

"Мы работаем по закону"

Между тем журналисты и сотрудники телекомпаний, у которые приостановили лицензии на вещание, отвергают все выдвинутые против них обвинения. Так, генпродюсер телеканала Primul in Moldova Людмила Бельченкова сообщила в интервью DW, что он не нарушает положений Кодекса об аудивизуале. "На нас ни разу не налагали санкции за то, как мы освещаем события в Украине", - подчеркнула Бельченкова. И связала приостановку лицензии с недавним визитом президента Санду в США.

По мнению Бельченковой, "партнеры потребовали закрыть компании, которые ретранслируют российский контент, но у нас это только сериалы и развлекательные передачи". Генпродюсер телекомпании напомнила, что, согласно опросам, события в Украине среди тем, которые интересуют телезрителей в Молдове, занимают лишь 4 место. "Думаю, речь идет об изменении общественного мнения", - добавила Бельченкова.

Владимир Плахотнюк (фото из архива)
Владимир Плахотнюк (фото из архива)Фото: Reuters/M. Williams

Телекомпании TV6 и Orhei TV приобретают развлекательный контент, фильмы и сериалы в равных долях в России и в Украине, пояснила DW генпродюсер этих компаний Светлана Романцова. "Они пользуются популярностью и транслируются на русском языке, который понятен всем жителям страны. Но такие фильмы, и тоже на русском, транслируются и на других телеканалах, в том числе явно поддерживающих власть. Поэтому непонятно, почему нас обвиняют в пропаганде", - недоумевает Романцова.

Телекомпания RTR-Moldova обжаловала решение КЧС в суде. Как отмечается в распространенном в соцсетях заявлении телекомпании, "RTR-Moldova считает данное постановление незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти и медиахолдинга Плахотнюка". Экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, против которого ввели санкции США и Великобритания, с 2019 года скрывается за границей. В Молдове Плахотнюк контролирует две телекомпании, чьи лицензии на вещание продолжают действовать.

Опасный прецедент

Как считает эксперт неправительственной организации WatchDog Валерий Паша, "телеканалы давно надо было закрыть, но сделать это должны были правоохранительные органы. Из-за их бездействия появилось это политическое решение". По выражению эксперта, телекомпании, лицензии которых приостановлены, получают незаконное финансирование "от Шора и из структур Российской Федерации". При этом Паша не ответил на вопрос DW, есть ли доказательства того, что деньги идут именно из России.

телекамеры на фоне окна
В телекомпаниях, вещание которых приостановлено, отвергают выдвинутые против них обвинения.Фото: Rolf Poss/IMAGO

Ряд аналитиков предполагают, что приостановка вещания оппозиционных телеканалов связана с переделом рекламного рынка. Так считает, например, директор компании по политическому консалтингу Intelect Group Ян Лисневский. По его словам, КЧС не привела "никаких четких доказательств, что именно нарушили эти телеканалы".

Комиссия "использовала технологии прошлого века - приняла решение в пятницу вечером, в последние дни перед Рождеством, когда люди заняты подготовкой к празднику". И это опасный прецедент, который дает возможность обществу воспринимать случившееся "как установление диктатуры, авторитарного режима", утверждает эксперт.

Что говорят юристы

Решение КЧС нарушает право на свободу мнений, уверен эксперт по конституционному праву Виктор Катанэ. "Телеканалы, о которых идет речь, критиковали правительство, и это нормальный факт в условиях демократии", - говорит Катанэ. По его выражению, с юридической точки зрения деятельность КЧС "не может выходить за конституционные рамки, которые выше решений комиссии".

В свою очередь, бывший судья ЕСПЧ от Молдовы Станислав Павловский добавил, что решение КЧС несовместимо с положениями Европейской конвенции о правах человека.

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