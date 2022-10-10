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Арне Шёнбом
Арне Шёнбом возглавлял BSI с 2016 годаФото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/picture alliance
ПолитикаГермания

Почему увольняют главу немецкого "киберсекьюрити"

Марина Барановская
13 мин. назад

В Германии отстранен от должности глава немецкого ведомства, занимающегося вопросами кибербезопасности. Его подозревают в связях с российскими спецслужбами. Что произошло?

https://www.dw.com/ru/pocemu-uvolnaut-glavu-nemeckogo-kibersekuriti/a-63398536

Одним из самых важных событий в году для руководителя Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбома (Arne Schönbohm) является ежегодная презентация отчета о деятельности его ведомства. Обычно он проводит ее вместе со своим непосредственным начальником - главой министерства внутренних дел Германии, завершая презентацию совместной пресс-конференцией.

На этот раз презентация отчета о работе BSI за 2022 год была запланирована на 13 октября. Однако 10 октября стало известно, что мероприятие не состоится: министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена отстранить нынешнего главу ведомства, в задачи которого входит защита немецкого киберпространства от хакерских атак, - об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах написал целый ряд немецких СМИ.

По их информации, решение сместить Арне Шёнбома с должности было принято после выхода на телеканале ZDF расследования, согласно которому чиновник поддерживал тесные связи с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland), возможно, связанной с российскими спецслужбами. Авторы расследования, в частности, выяснили, что входящая в ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании ИнфоТеКС ("Информационные технологии и коммуникационные системы") - разработчиком оборудования для защиты информации, основанной, ко всему прочему, бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

Что стало причиной недовольства Шёнбомом в МВД?

В министерстве внутренних дел ФРГ уже неоднократно высказывали недовольство контактами главы BSI с "Советом по кибербезопасности Германии" - частной лоббистской структурой, созданной в 2012 году и сотрудничавшей с целым рядом различных организаций в сфере кибербезопасности. В числе компаний, с которыми поддерживала связи ассоциация, была, к примеру, российская "Лаборатория Касперского", которая в США сочтена фирмой, угрожающей национальной безопасности страны. К слову, именно Арне Шёнбом был соучредителем и первым руководителем "Совета по кибербезопасности Германии" - до тех пор, пока в 2016 году тогдашний министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) не назначил его руководителем BSI.

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"Лаборатория Касперского" - в списке фирм, угрожающих национальной безопасности СШАФото: picture-alliance/AP Images/M. Spingler

Когда в 2019 году ассоциация подверглась публичной критике за близость к российским IT-структурам, Шёнбом дистанцировался от нее, а своим подчиненным запретил появляться в публичном пространстве вместе с представителями этой организации. При этом сам глава BSI в сентябре 2022 года выступил с торжественной речью на праздновании десятилетнего юбилея "Совета по кибербезопасности Германии", а на своей странице в Twitter назвал ее "генератором импульсов и платформой для обмена мнениями".

Выступление Шёнбома на юбилее ассоциации стало последней каплей, переполнившей чашу терпения главы германского МВД, пишут немецкие СМИ. Однако, по данным портала Business Insider, Шёнбом проинформировал министерство внутренних дел о том, что собирается выступить с праздничной речью. Более того - конспект для утверждения он предоставил уполномоченному федерального правительства по информационным технологиям в ранге статс-секретаря Маркусу Рихтеру (Markus Richter) и тот якобы одобрил выступление еще 24 августа. Официальный представитель МВД по этому поводу заявила, что в ведомстве намерены выяснить все детали этого инцидента.

В бундестаге требуют расследовать обвинения в адрес Шёнбома

Обвинения в адрес Арне Шёнбома в связи с его деятельностью в "Совете по кибербезопасности Германии" начали раздаваться еще в конце 2015 года. Тогда официальный представитель по вопросам сетевой политики партии "Союз-90"/"зеленые" Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) подверг критике решение назначить Шёнбома председателем BIS, опасаясь конфликта интересов в связи с тем, что лоббист и бизнес-экономист станет главой государственной структуры, занимающейся вопросами кибербезопасности Германии. Сомнения в компетентности Шёнбома на посту главы BSI поначалу высказывали и некоторые эксперты в области защиты данных и кибербезопасности.

Тем не менее многие признают, что под руководством Шёнбома BSI стала более модернизированной и современной структурой. "О нем можно думать, что угодно. Но он сделал многое для успешного развития Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники. Это то, что нужно ценить и чему нужно отдавать должное", - заявил в интервью Deutschlandfunk Мануэль Атуг (Manuel Atug) - официальный представитель и основатель объединения "Рабочая группа "Критис", в которое входят около 40 независимых экспертов, занимающихся повышением уровня кибербезопасности в Германии.

Оппозиционный блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) уже потребовал провести в бундестаге всестороннее расследование обвинений в адрес Шёнбома и "Совета по кибербезопасности Германии". "В частности, нас интересует, какую роль играла компания Protelion GmbH для кибербезопасности в Германии, особенно в IT-архитектуре государственного управления", - заявила заместитель руководителя парламентской фракции Надин Шён (Nadine Schön). ХДС/ХСС будет добиваться того, чтобы Шёнбом смог выступить с заявлением в Комитете по внутренним делам и Комитете по цифровым технологиям бундестага в ближайшие дни, добавила Шён.

Фирма Protelion исключена из "Совета по кибербезопасности Германии"

10 октября глава "Совета по кибербезопасности Германии" Ханс-Вильгельм Дюн (Hans-Wilhelm Dünn) сообщил о том, что фирма Protelion исключена из подотчетной ему структуры, поскольку "ее действия противоречат целям ассоциации", а обвинения в ее адрес "несовместимы с борьбой с киберпреступностью и повышением кибербезопасности". В то же время Дюн назвал абсурдными обвинения в связях ассоциации с российскими структурами.

"Это обвинения в адрес одного из членов объединения. Компания Protelion GmbH вступила в ассоциацию в июне 2020 года еще в то время, когда она называлась Infotecs GmbH. С тех пор у нас не было ни переговоров, ни совместных проектов с ее представителями, соответственно ни о каком влиянии не может идти и речи", - заверил глава "Совета по кибербезопасности Германии".

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