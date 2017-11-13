 Почему украинцы покидают Херсон? Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.08.2022

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Почему украинцы покидают Херсон? Европа в фокусе

Также в программе: где находится "маленькая Одесса" в Испании, кто покоряет каналы Венеции.

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