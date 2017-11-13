Почему украинцы покидают Херсон? Европа в фокусе

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Также в программе: где находится "маленькая Одесса" в Испании, кто покоряет каналы Венеции.
Несовершеннолетние без сопровождения взрослых - особо уязвимая категория среди беженцев из Украины. О возможных угрозах для таких детей DW говорила с правозащитницей из Missing Children Europe Луиз Боно.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июня.
Из-за российского военного вторжения в Украину значительная часть еврейской общины покинула РФ, а другая готова сделать это, заявил главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в интервью DW.
В Украине идет дискуссия о том, почему в начале полномасштабного вторжения войскам РФ удалось достаточно быстро захватить часть юга Украины. DW спросила об этом у военных экспертов.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия