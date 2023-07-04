  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Анна Соколова
12 мин. назад

Военнослужащие ВСУ, которые получили ранения или заболели, не всегда имеют возможность покинуть ряды армии. Вместо этого их могут направить в резервный батальон или вывести за пределы штата. Что это означает?

https://p.dw.com/p/4TMs8
Раненый украинский военный, Бахмут, март 2023 года
Раненый украинский военный, Бахмут, март 2023 годаФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Елена Худякова - боевой медик в ВСУ: она эвакуирует раненых с поля боя и оказывает им первую помощь. Несколько месяцев назад она получила травму и попала в резервный батальон. Они располагаются в тылу, обычно на базе военных объектов. Попав туда, солдаты ВСУ выбывают из своей воинской части. Это происходит без их согласия и даже без предупреждения, говорит Елена.

 "Я увидела там, например, человека на костылях, с травмой головы. Он не может держать чашку, не может самостоятельно пойти в туалет. Человек, который нуждается в уходе, оказался в таких условиях! Я уже не говорю об отсутствии лифтов и качестве кроватей", - возмущается Елена в интервью DW.

Что такое резервные батальоны

В такой резервный батальон могут попасть военнослужащие, которых командиры по своему усмотрению относят к категории "хлам", говорит Худякова: "Там находятся люди с зависимостями и те, кто создает проблемы в армии. Но иногда туда отправляют раненых и больных бойцов. Например, у военного, который пять лет прослужил на контракте, а в полномасштабную войну был привлечен к противовоздушной обороне, обострились хронические болезни. Однако вместо больницы его направили в резервный батальон".

Резервные батальоны создавали для доукомплектации армии - оттуда набирают бойцов для пополнения. И иногда на фронт снова попадают люди, которые нуждаются в лечении и реабилитации. "Я видела, как тяжело раненого бойца из Сил специальных операций, который оказался в резервном батальоне с почти неработающей рукой, забрала одна из пехотных бригад", - рассказывает Елена. Но, по ее наблюдениям, чаще раненые и больные солдаты остаются в резервном батальоне на неопределенный срок, без надлежащих условий и помощи.

Боевой медик Елена Худякова
Боевой медик Елена Худякова Фото: Hanna Sokolova/DW

Представительница Минобороны Оксана Горбач в ответ на запрос DW заявила, что не располагает информацией о пребывании в резервных батальонах раненых и больных военнослужащих. Советник командующей Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко также не ответила на этот вопрос DW: по ее словам, за перевод раненых отвечает каждая отдельная воинская часть.

Временная непригодность к службе

Одним из оснований для увольнения из ВСУ может стать состояние здоровья, в частности, тяжелые ранения. Вывод о непригодности к службе должна сделать военно-врачебная комиссия, которая руководствуется 402-м приказом министерства обороны с перечнем диагнозов. Военного также могут признать временно непригодным на полгода или год с последующим пересмотром этого статуса.

"Военнослужащий был ранен. Он прошел лечениеи получил заключение военно-врачебной комиссии: временно непригоден к прохождению военной службы". Он возвращается в воинскую часть и обычно выводится за пределы штата, поскольку не может выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья", - описывает типичную ситуацию в разговоре с DW юристка Анастасия Володенкова. С 2014 года она занимается вопросами военного права, а сейчас работает в общественной организации "Принцип", созданной по инициативе адвоката и военнослужащего Маси Найема, также получившего тяжелые ранения на фронте, и правозащитницы Любови Галан.

По наблюдениям Володенковой, вывод за пределы штата - одна из основных проблем, с которыми раненые военные обращаются в "Принцип". Причина - в низкой зарплате, которую предусматривает этот статус. Составляет она, по данным Володенковой, в среднем тысячу гривен в месяц. "До декабря 2022 года временно непригодным полагалась надбавка в 30 тысяч гривен, которую получали все военнослужащие, но с 2023 года эту надбавку отменили", - объясняет юристка "Принципа". При этом выведенный за пределы штата военный не может устроиться на другую работу - он должен оставаться в своей части. Это также лишает его возможности продолжать реабилитацию.

Возможность увольнения в запас

У выведенных за пределы штата военных нет права уволиться со службы. По словам Володенковой, эта возможность должна быть предоставлена тем, кто хочет вернуться к гражданской жизни. "Но это не единственный эффективный вариант, - говорит юристка. - Если речь идет о военнослужащем, который уже 20 лет служит по контракту, ему будет нелегко на "гражданке" - да еще и с учетом его пошатнувшегося здоровья. Поэтому лучший вариант - предоставить ему возможность выполнять служебные обязанности на другой должности и получать нормальную зарплату. И позволить дольше проходить реабилитацию".

Минобороны признает существование проблемы с выводом военных за пределы штата, отмечает в беседе с DW офицер Оксана Горбач. "Эта ситуация требует именно правового решения. Над ее решением сейчас работают подразделения Вооруженных сил и правительства, чтобы законодательно изменить этот порядок", - добавляет она.

Юристка организации "Принцип" Анастасия Володенкова
Юристка организации "Принцип" Анастасия ВолоденковаФото: Hanna Sokolova/DW

В марте этого года Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий изменения в условиях несения военной службы. Согласно ему, временно непригодные военные могут уволиться в запас - что даст им возможность временно вернуться к гражданской жизни. "Этот законопроект предусматривает возможность увольнения со службы на период временной профессиональной непригодности, но не окончательно, а в резерв, - объясняет юристка "Принципа" Анастасия Володенкова. - А когда человек выздоровеет, он повторно пройдет военно-врачебную комиссию и сможет вернуться на службу". Сейчас законопроект направлен на подпись президенту.

Определение пригодности во время мобилизации

За время полномасштабной войны немало военных выбыло со службы из-за ранений или болезней. Чтобы заменить военных, за время полномасштабной войны уволенных со службы из-за ранений или болезней, в Украине продолжается мобилизация военнообязанных. Военно-врачебная комиссия также может признать их непригодными или ограниченно годными - непригодных не мобилизуют на службу.

Этот процесс регулирует тот же 402-й приказ Минобороны. В нем пригодность военнообязанного с рядом болезней "определяется индивидуально", отмечает адвокат общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

"К примеру, остеохондроз - распространенная болезнь. Остеохондроз со значительными нарушениями функций означает непригодность к прохождению военной службы. С умеренными нарушениями - непригоден или ограниченно пригоден. И указание: определяется индивидуально, - объясняет одну из статей приказа Лихачев. - Что делает врач военно-врачебной комиссии, когда приходит человек с остеохондрозом? Спрашивает, обращался ли тот в больницу раньше. Если лечился самостоятельно, это означает, что нарушений функций нет. И вывод: пригоден".

Адвокат Роман Лихачев
Адвокат Роман ЛихачевФото: Privat

По мнению адвоката, отсутствие конкретики в приказе создает условия для коррупции, а также способствует тому, что мужчинам со слабым здоровьем присваивают неподходящую военную специализацию, например, отправляют в штурмовую бригаду. Как следствие, здоровье мобилизованного только ухудшается.

Адвокат помогает мобилизованным, которые не согласны с заключением военно-врачебной комиссии. Он подает жалобы в центральную или региональные комиссии - рассмотрение длится около двух месяцев. Обычно эти жалобы удовлетворяют, говорит Лихачев. В таком случае мобилизованного направляют на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Но до этого решения он служит там, куда его распределили. Если комиссия не удовлетворяет жалобу, Лихачев обращается в суд. Однако судебное разбирательство только в первой инстанции может длиться более года. По наблюдениям адвоката, сейчас суды загружены такими делами.

Законодательные изменения

По мнению Лихачева, Минобороны должно изменить 402-й приказ: расширить перечень военно-врачебных комиссий, пересмотреть список диагнозов. "Максимально снизить человеческий фактор - чтобы были прописаны критерии "значительных нарушений", - поясняет он.

В то же время отсутствие таких четких критериев дает возможность кадровому военному остаться на службе после ранения, аргументирует представитель Минобороны Оксана Горбач. "Этот военнослужащий много умеет и хочет служить. Руководство характеризует его положительно и хочет сохранить у себя. И если этот военнослужащий не пригоден по каким-то параметрам, но соответствует перечисленным характеристикам, его, скорее всего, признают ограниченно годным и оставят на службе, но переместят на другую должность, - объясняет она. - С другой стороны, действительно есть возможности для недобропорядочного исполнения приказа. Мне кажется, этот вопрос нужно решать на разных уровнях, в том числе на законодательном".

В конце июня правительство утвердило план мероприятий по оптимизации военно-врачебных комиссий. "Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения с требованиями людей с ограниченными возможностями, - заявил министр обороны Украины Алексей Резников. - Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права при прохождении военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации".

Смотрите также:

Как раненых солдат ВСУ лечат в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как украинским военным помогают справиться с посттравматическим синдромом (19.07.2022)

Как украинским военным помогают справиться с посттравматическим синдромом (19.07.2022)

От ПТСР страдает все больше украинских солдат, а артобстрелы влияют на психологическое состояние. Съемочная группа DW встретилась с солдатами и людьми, которые помогают им восстановиться.
Здоровье19 июля 2022 г.03:39 мин.
external

Раненый украинский солдат в немецкой клинике: "Я продолжу воевать" (08.07.2022)

Раненый украинский солдат в немецкой клинике: "Я продолжу воевать" (08.07.2022)

Ежедневно около 500 украинских солдат получают ранения, сражаясь с российской армией. Некоторых из них отправляют в больницы за границу. DW посетила украинских военных, которые проходят лечение в немецком городе Ахене.
Здоровье8 июля 2022 г.03:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мать Абубакара Янгулбаева Зарема Мусаева

Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии

Правосудие и закон35 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: колонна грузовиков с финскими флагами проезжает через большие каменные ворота с надписью "Санкции".

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Политика23 мин. назад
Novosti Show Podcastcover Redesign

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

Политика19 ч. назад57:51 мин.
Карикатура: тролли выпрыгивают из окон здания "Фабрика троллей" и бегут прочь. Один из них забрался на крышу и кричит: "Нам отключили финансирование!"

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Политика21 ч. назад
Раненый украинский военный, Бахмут, март 2023 года

Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Политика12 мин. назад
Очередь за продуктами в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут

Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут

Конфликты8 ч. назад
Йоханес Линднер

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Общество18 ч. назад
На главную страницу