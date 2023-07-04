Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Военнослужащие ВСУ, которые получили ранения или заболели, не всегда имеют возможность покинуть ряды армии. Вместо этого их могут направить в резервный батальон или вывести за пределы штата. Что это означает?

Елена Худякова - боевой медик в ВСУ: она эвакуирует раненых с поля боя и оказывает им первую помощь. Несколько месяцев назад она получила травму и попала в резервный батальон. Они располагаются в тылу, обычно на базе военных объектов. Попав туда, солдаты ВСУ выбывают из своей воинской части. Это происходит без их согласия и даже без предупреждения, говорит Елена.

"Я увидела там, например, человека на костылях, с травмой головы. Он не может держать чашку, не может самостоятельно пойти в туалет. Человек, который нуждается в уходе, оказался в таких условиях! Я уже не говорю об отсутствии лифтов и качестве кроватей", - возмущается Елена в интервью DW.

Что такое резервные батальоны

В такой резервный батальон могут попасть военнослужащие, которых командиры по своему усмотрению относят к категории "хлам", говорит Худякова: "Там находятся люди с зависимостями и те, кто создает проблемы в армии. Но иногда туда отправляют раненых и больных бойцов. Например, у военного, который пять лет прослужил на контракте, а в полномасштабную войну был привлечен к противовоздушной обороне, обострились хронические болезни. Однако вместо больницы его направили в резервный батальон".

Резервные батальоны создавали для доукомплектации армии - оттуда набирают бойцов для пополнения. И иногда на фронт снова попадают люди, которые нуждаются в лечении и реабилитации. "Я видела, как тяжело раненого бойца из Сил специальных операций, который оказался в резервном батальоне с почти неработающей рукой, забрала одна из пехотных бригад", - рассказывает Елена. Но, по ее наблюдениям, чаще раненые и больные солдаты остаются в резервном батальоне на неопределенный срок, без надлежащих условий и помощи.

Боевой медик Елена Худякова Фото: Hanna Sokolova/DW

Представительница Минобороны Оксана Горбач в ответ на запрос DW заявила, что не располагает информацией о пребывании в резервных батальонах раненых и больных военнослужащих. Советник командующей Медицинских сил ВСУ Евгения Сливко также не ответила на этот вопрос DW: по ее словам, за перевод раненых отвечает каждая отдельная воинская часть.

Временная непригодность к службе

Одним из оснований для увольнения из ВСУ может стать состояние здоровья, в частности, тяжелые ранения. Вывод о непригодности к службе должна сделать военно-врачебная комиссия, которая руководствуется 402-м приказом министерства обороны с перечнем диагнозов. Военного также могут признать временно непригодным на полгода или год с последующим пересмотром этого статуса.

"Военнослужащий был ранен. Он прошел лечениеи получил заключение военно-врачебной комиссии: временно непригоден к прохождению военной службы". Он возвращается в воинскую часть и обычно выводится за пределы штата, поскольку не может выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья", - описывает типичную ситуацию в разговоре с DW юристка Анастасия Володенкова. С 2014 года она занимается вопросами военного права, а сейчас работает в общественной организации "Принцип", созданной по инициативе адвоката и военнослужащего Маси Найема, также получившего тяжелые ранения на фронте, и правозащитницы Любови Галан.

По наблюдениям Володенковой, вывод за пределы штата - одна из основных проблем, с которыми раненые военные обращаются в "Принцип". Причина - в низкой зарплате, которую предусматривает этот статус. Составляет она, по данным Володенковой, в среднем тысячу гривен в месяц. "До декабря 2022 года временно непригодным полагалась надбавка в 30 тысяч гривен, которую получали все военнослужащие, но с 2023 года эту надбавку отменили", - объясняет юристка "Принципа". При этом выведенный за пределы штата военный не может устроиться на другую работу - он должен оставаться в своей части. Это также лишает его возможности продолжать реабилитацию.

Возможность увольнения в запас

У выведенных за пределы штата военных нет права уволиться со службы. По словам Володенковой, эта возможность должна быть предоставлена тем, кто хочет вернуться к гражданской жизни. "Но это не единственный эффективный вариант, - говорит юристка. - Если речь идет о военнослужащем, который уже 20 лет служит по контракту, ему будет нелегко на "гражданке" - да еще и с учетом его пошатнувшегося здоровья. Поэтому лучший вариант - предоставить ему возможность выполнять служебные обязанности на другой должности и получать нормальную зарплату. И позволить дольше проходить реабилитацию".

Минобороны признает существование проблемы с выводом военных за пределы штата, отмечает в беседе с DW офицер Оксана Горбач. "Эта ситуация требует именно правового решения. Над ее решением сейчас работают подразделения Вооруженных сил и правительства, чтобы законодательно изменить этот порядок", - добавляет она.

Юристка организации "Принцип" Анастасия Володенкова Фото: Hanna Sokolova/DW

В марте этого года Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект, предусматривающий изменения в условиях несения военной службы. Согласно ему, временно непригодные военные могут уволиться в запас - что даст им возможность временно вернуться к гражданской жизни. "Этот законопроект предусматривает возможность увольнения со службы на период временной профессиональной непригодности, но не окончательно, а в резерв, - объясняет юристка "Принципа" Анастасия Володенкова. - А когда человек выздоровеет, он повторно пройдет военно-врачебную комиссию и сможет вернуться на службу". Сейчас законопроект направлен на подпись президенту.

Определение пригодности во время мобилизации

За время полномасштабной войны немало военных выбыло со службы из-за ранений или болезней. Чтобы заменить военных, за время полномасштабной войны уволенных со службы из-за ранений или болезней, в Украине продолжается мобилизация военнообязанных. Военно-врачебная комиссия также может признать их непригодными или ограниченно годными - непригодных не мобилизуют на службу.

Этот процесс регулирует тот же 402-й приказ Минобороны. В нем пригодность военнообязанного с рядом болезней "определяется индивидуально", отмечает адвокат общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

"К примеру, остеохондроз - распространенная болезнь. Остеохондроз со значительными нарушениями функций означает непригодность к прохождению военной службы. С умеренными нарушениями - непригоден или ограниченно пригоден. И указание: определяется индивидуально, - объясняет одну из статей приказа Лихачев. - Что делает врач военно-врачебной комиссии, когда приходит человек с остеохондрозом? Спрашивает, обращался ли тот в больницу раньше. Если лечился самостоятельно, это означает, что нарушений функций нет. И вывод: пригоден".

Адвокат Роман Лихачев Фото: Privat

По мнению адвоката, отсутствие конкретики в приказе создает условия для коррупции, а также способствует тому, что мужчинам со слабым здоровьем присваивают неподходящую военную специализацию, например, отправляют в штурмовую бригаду. Как следствие, здоровье мобилизованного только ухудшается.

Адвокат помогает мобилизованным, которые не согласны с заключением военно-врачебной комиссии. Он подает жалобы в центральную или региональные комиссии - рассмотрение длится около двух месяцев. Обычно эти жалобы удовлетворяют, говорит Лихачев. В таком случае мобилизованного направляют на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Но до этого решения он служит там, куда его распределили. Если комиссия не удовлетворяет жалобу, Лихачев обращается в суд. Однако судебное разбирательство только в первой инстанции может длиться более года. По наблюдениям адвоката, сейчас суды загружены такими делами.

Законодательные изменения

По мнению Лихачева, Минобороны должно изменить 402-й приказ: расширить перечень военно-врачебных комиссий, пересмотреть список диагнозов. "Максимально снизить человеческий фактор - чтобы были прописаны критерии "значительных нарушений", - поясняет он.

В то же время отсутствие таких четких критериев дает возможность кадровому военному остаться на службе после ранения, аргументирует представитель Минобороны Оксана Горбач. "Этот военнослужащий много умеет и хочет служить. Руководство характеризует его положительно и хочет сохранить у себя. И если этот военнослужащий не пригоден по каким-то параметрам, но соответствует перечисленным характеристикам, его, скорее всего, признают ограниченно годным и оставят на службе, но переместят на другую должность, - объясняет она. - С другой стороны, действительно есть возможности для недобропорядочного исполнения приказа. Мне кажется, этот вопрос нужно решать на разных уровнях, в том числе на законодательном".

В конце июня правительство утвердило план мероприятий по оптимизации военно-врачебных комиссий. "Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения с требованиями людей с ограниченными возможностями, - заявил министр обороны Украины Алексей Резников. - Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права при прохождении военно-врачебной комиссии, лечения или реабилитации".

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