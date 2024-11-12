Почему президент Литвы заблокировал утверждение кабмина

В Литвеслучился небывалый политический скандал. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что откажется одобрить ряд кандидатур министров нового кабинета. Его формирует социал-демократическая партия, победившая на парламентских выборах, которая собирается включить в состав коалиционного правительства представителей партии "Заря Немана". Ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис известен многочисленными антисемитскими заявлениями.

Выборы в Литве Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Весной этого года ему пришлось из-за них уйти из прежнего состава сейма (парламента Литвы). Конституционный суд страны постановил: своими заявлениями Жемайтайтис посягнул на равноправие граждан и таким образом нарушил присягу депутата. 42-летний политик утверждает, что к не испытывает к евреям никакой вражды, а лишь критикует Израиль за политику в отношении палестинцев. На самом деле, далеко не все его скандальные заявления имели отношение к израильско-палестинскому конфликту. Жемайтайтис написал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Затем быстро создал "Зарю Немана" и принял участие в проходивших летом президентских выборах. Как утверждали тогда многие литовские эксперты, Жемайтайтис сделал это с целью рекламы партии. Он также известен тем, что регулярно принимает участие в развлекательных программах на телевидении (например, кулинарных шоу) и в период кампании по выборам в сейм проводил по три-четыре очных встречи с избирателями в день. На прошедших в октябре всеобщих выборах "Заря" собрала 15 процентов голосов и получила 20 мест.

До выборов многие партии исключали сотрудничество с "Зарей Немана"

Во время предвыборной кампании руководство большинства партий исключало любые союзы с "Зарей". Победители выборов, социал-демократы, во главе с будущим премьером Гинтаутасом Палуцкасом сначала хотели сформировать коалицию с новой партией экс-премьер-министра Саулюса Сквернялиса Союз демократов "Во имя Литвы" (14 депутатов) и Партией "зеленых" и крестьян, возглавляемой одним из самых богатых людей страны Рамунасом Карбаускисом (8 депутатов). Однако Сквернялис заявил, что не станет входить в одно правительство с "зелеными". В результате социал-демократы обратились к "Заре Немана". Им обещаны министерства окружающей среды, сельского хозяйства и юстиции. Правда, сам Ремигиюс Жемайтайтис в правительстве работать не будет. Такая коалиция будет иметь устойчивое большинство в сейме - 86 мест из 141-го. Это решение социал-демократов вызвало международный скандал. Посольство Израиля сделало заявление, в котором выразило надежду, что приверженность Литве борьбе с антисемитизмом останется неизменной. Высказались на эту тему также заместитель председателя сената Польши, депутаты немецкого бундестага, американский сенатор Бен Кардин.

Согласно основному закону Литвы, президент не только гарант соблюдения конституционного порядка, но и должностное лицо, отвечающее за внешнюю политику страны. Гитанас Науседа сказал, что не утвердит министрами представителей "Зари Немана". Он указал: "В… Литве растет какой-то бытовой, примитивный антисемитизм. (...) Говорить о Холокосте, о вещах, которые унижают еврейский народ, - никто себе этого не позволяет, и это невообразимо в цивилизованном мире".

Компромиссное предложение президента

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Ремигиюсу Жемайтайтису пришлось оправдываться. Он опубликовал открытое письмо послам стран НАТО и Европейского Союза в Литве. В нем лидер "Зари Немана" утверждает, что ни он, ни члены партии - не антисемиты. "Я… искренне заверяю вас, что моя личная критика действий руководства государства Израиль ни в коем случае не является критикой нации в целом", - пишет Жемайтайтис. Он также напомнил о том, что не раз извинялся за "недопонимание", вызванное его высказываниями, и о своем посещении каунасской синагоги во время предвыборной кампании.

Президент Науседа предложил выход из сложившегося положения: партия Жемайтайтиса может выдвинуть для работы в правительстве беспартийных технократов. Тогда Науседа утвердит состав кабинета. Гинтаутас Палуцкас утверждает, что кандидатуры уже есть, но обнародовать имена пока рано. Однако времени остается немного. Старый состав сейма провел во вторник заключительное заседание. Новоизбранные депутаты впервые соберутся вместе в четверг 14 ноября.