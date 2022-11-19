Немецкие женщины спят хуже мужчин

В результате опроса, в котором участвовало 4000 респондентов по всей Германии, выяснилось, что женщины в ФРГ спят хуже мужчин. Почему?

Сон у женщин в Германии хуже, чем у мужчин. Это один из выводов, к которому пришли авторы опроса Исследовательского института общественного мнения OnePoll по заказу гостиничной компании Premier Inn Germany.

Семейные ссоры и неприятности на работе лишают немцев сна

Женщины позже оказываются в постели, дольше ворочаются и не могут заснуть, чаще страдают от ночных кошмаров. Семейные ссоры больше влияют на женщин, нежели на мужчин: 55 процентов женщин заявили, что хуже спят после конфликтных ситуаций с близкими, среди мужчин этот показатель - 30 процентов. Проблемы на работе мешают спать 44% женщин и 28% мужчин.Что касается тревожных новостей о мировых событиях ,то они не дают заснуть 26% женщин и 17% мужчин. Соотношение меняется, когда речь заходит о футболе: при поражении любимого клуба хуже спят мужчины - 9%, и лишь 3% болельщиц-женщин хуже спят из-за футбольных результатов.

Мужчины спят хуже при поражении любимого футбольного клуба Фото: jensrother/Panthermedia/imago images

Исследование проводилось онлайн: было опрошено 4000 взрослых по всей Германии в период с 27 мая по 22 июня 2022 года. Согласно исследованию, на качество сна влияет и регион проживания в Германии. Кроме того, в качестве основы для отбора участников использовались различные социальные критерии.

Женщины чаще мерзут и чаще принимают снотворное

Женщины чаще мужчин мерзнут в постели: 19 процентов женщин и 5 процентов мужчин в холодные ночи ложатся спать с грелкой. Женщинам нравится, когда ночью уютно, тихо и темно, поэтому они чаще, чем мужчины, пользуются затычками для ушей и очками для сна, а также спят в носках.

Кроме того, женщины более дисциплинированы в своих попытках улучшить качество сна, будь то вечерняя прогулка, чтение перед сном или фиксированное время сна. Если все это не помогает, то 15 процентов женщин (и 9 процентов мужчин) принимают снотворные средства.

Споры в спальне и храп партнеров

Многим парам нравится засыпать вместе, в то время как другим трудно спокойно спать в одной постели. Четверть опрошенных беспокоит храп партнеров.

Спокойному сну мешают и споры. О чем же чаще всего спорят в немецких спальнях? По результатам опроса, пары спорят об открытых или закрытых на ночь окнах (29 процентов по всей стране, максимальное значение - в Саксонии: 41 процент), температуре в помещении (самый большой показатель - 30 процентов в Нижней Саксонии) или включенном свете (21 процент - по стране, 30 процентов - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц).

А вы пробовали заснуть с мобильным телефоном или ноутбуком в руках? Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Многих опрошенных также раздражает, что их партнер пытается засыпать с мобильным телефоном или планшетом в руках, смотрит телевизор или слишком много места занимает в постели. Каждая седьмая пара засыпает с плохим настроением, потому что секса хочет только один из партнеров. Наименьшие разногласия в интимном плане - в Бремене: всего восемь процентов опрошенных упоминали там о ней.

Чем больше финансовая подушка, тем лучше на ней спится

Существенное влияние на сон оказывают и финансы. 22 процента респондентов с ежемесячным доходом (после уплаты налогов) менее 2000 евро заявили, что им трудно засыпать. Этот показатель снижался по мере увеличения доходов: так, среди опрошенных, получающих "чистыми" от 2000 до 3000 евро в месяц, плохо засыпают уже лишь 15 процентов.