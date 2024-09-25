Почему молодые немцы все чаще выбирают правопопулистскую АдГ

Молодежь в ФРГ все чаще голосует за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". Эксперты говорят, что причина этого - разочарование молодого поколения в правящих партиях и страх перед будущим.

Когда в 2013 году была основана "Альтернатива для Германии" (AдГ), у нее был имидж партии для пожилых людей: седовласые любители строгих костюмов, университетские профессора, умудренные опытом предприниматели. Если говорить в общем, это были мужчины солидного возраста, выступающие против финансовой и европейской политики тогдашнего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Мотопробег и кампании АдГ в соцсетях

Одиннадцать лет спустя почти ничего от всего этого не осталось. Меркель - больше не канцлер, а AдГ резко изменилась, став намного более радикальной и гораздо моложе. Это особенно сильно бросилось в глаза в ходе многочисленных избирательных кампаний в Германии в 2024 году.

Бьёрн Хёкке, которого суд разрешил называть "фашистом", на одном из митингов AдГ, 24 августа 2024 года Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Правопопулистская "Альтернатива для Германии", выступающая с антиимиграционных позициций, вела активную борьбу за голоса молодых избирателей. Например, в федеральной земле Тюрингия лидер местного отделения AдГ Бьёрн Хёкке (Björn Höcke), организовал мотопробег в завершение предвыборной кампании. Сторонники Хёкке промчались по городам и деревням на дымящихся и издающих неприятный запах мопедах Simson, некогда популярных среди молодежи Восточной Германии. Пробег сопровождался профессионально организованной кампанией в TikTok, Instagram и других соцсетях. О нем писали и серьезные СМИ.

На AдГ работают многочисленные специалисты по связям с общественностью, входящие в ультраправые группы, которые сплотились вокруг партии. Они подогревают настроения в соцсетях эмоциональными и поляризующими общественность кампаниями. С помощью провокационных сообщений и лозунгов, таких как "Правительство правящей коалиции ненавидит вас" или "Германия становится банкротом", они играют на страхах, которые испытывают многие молодые люди по поводу своего будущего. И тут же предлагают простое решение обозначенных проблем: AдГ.

Разочарование молодежи усугубляется ее страхом перед будущим

Очевидно, что подобного рода кампании проходят довольно успешно: на земельных выборах в Бранденбурге, состоявшихся 22 сентября, почти каждый третий молодой избиратель поддержал "Альтернативу для Германии". Для сравнения: три года назад на выборах в бундестаг около 50% молодых немцев проголосовали за партии, сформировавшие нынешнее правительство ФРГ, то есть за социал-демократов, "зеленых" и либералов из Свободной демократической партии (СвДП).

"Эти три партии потерпели неудачу в глазах молодежи", - объясняет Клаус Хюррельман (Klaus Hurrelmann) в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Хюррельман - один из самых известных в Германии исследователей молодежи. Он регулярно проводит опросы молодых людей, а также анализирует их взгляды, позиции и отношение к жизни.

Клаус Хюррельман Фото: privat

"Им не удается донести до общества свои собственные проблемы: климат, образование, процветание, мир", - констатирует ученый. По его словам, решающим фактором является то, что нынешнее правительство ФРГ показало себя неспособным действовать. "Молодые люди прагматичны: им нужно правительство, которое решает проблемы. И сейчас есть партия, которая обещает им голубое небо и говорит: "Голосуйте за нас!". И это AдГ", - добавляет Хюррельман.

По его оценке, разочарование молодого поколения усугубляется его страхом перед будущим. Об этом свидетельствует последнее "исследование тенденций", представленное ученым весной 2024 года. Согласно полученным данным, многие подростки и молодые люди с пессимизмом смотрят на свои перспективы. Их беспокоит упадок общества, война или невозможность найти собственное жилье. Этот результат поразителен, потому что шансы на трудоустройство для молодежи в Германии уже давно не были такими хорошими, как сейчас. Это объясняется тем, что скорый массовый выход на пенсию поколения" бэби-бумеров" открывает массу возможностей на рынке труда для молодых немцев.

Разрыв между городом и деревней на востоке Германии

Но почему "Альтернатива для Германии", прежде всего, так успешна на востоке страны? По мнению социолога Штеффена Мау (Steffen Mau) из берлинского университета имени Гумбольдта, это связано с ярко выраженным разрывом между городом и деревней.

В своей книге "Ungleich vereint" он отмечает: "На востоке Германии существует гораздо больший разрыв между городской молодежью и их сверстниками в сельской местности". За пределами городских центров доминирует AдГ, уточняет Мау. И прогнозирует: "Похоже, что разрыв между городом и деревней может стать еще более заметным на востоке ФРГ".

По мнению многих экспертов, особую тревогу вызывает тот факт, что AдГ и ее молодежные организации становятся все более откровенно расистскими и радикальными в своих кампаниях. На предвыборной вечеринке правых популистов в Бранденбурге в Потсдаме сторонники молодежной организации партии громко и буйно исполняли ими же сочиненную песню в стиле техно. "Мы их всех депортируем!" - выкрикивала танцующая группа, явно имея в виду мигрантов.

Молодые сторонники АдГ на вечеринке в Потсдаме с плакатом "Депортируем миллионы", 22 сентября 2024 год Фото: Sean Gallup/Getty Images

В видеоклипе на эту песню его авторы используют расистские клише о якобы несущих угрозу темноволосых и темнокожих иностранцах, которые якобы представляют опасность для Германии. И в то же время представляют себя светловолосыми, сияющими и сексуальными спасителями ФРГ, которые депортируют мигрантов на самолетах на их родину.

Что противопоставить взглядам АдГ?

Подобные антигуманные представления, очевидно, становятся все более популярными и среди молодежи. "Правоэкстремистский, националистический и авторитарный лагерь усилился, - признает Клаус Хюррельман. - Тем не менее его представители по-прежнему остаются в меньшинстве". Такой вывод содержится и в исследовании, проведенном Лейпцигским университетом в 2023 году. Оно выявило, что лишь очень небольшая часть жителей востока Германии имеет твердое правоэкстремистское мировоззрение.

Все эксперты сходятся во мнении, что TikTok и ему подобные цифровые платформы оказывают формирующее влияние на политические взгляды и поведение молодых людей при голосовании на выборах: соцсети являются для молодежи важнейшим источником информации. В то же время они превратились в благодатную почву для расистских, экстремистских и конспирологических роликов.

Что тут может помочь? Филипп Зельхофф (Philipp Sälhoff) из берлинского аналитического центра Polisphere в интервью DW дал короткий ответ: образование. "Знания в сфере медиа и компетентность в том, что касается работы СМИ, - это огромная проблема. Она должна стать частью школьной программы!", - подытожил Зельхофф.