Почему мемориалы жертвам Холокоста уходят из соцсети X

Сразу несколько крупных организаций, которые сохраняют память о жертвах Холокоста, а также отдельные физические лица в эти дни заморозили свои аккаунты в соцсети X. Это уже не первый случай массовой деактивации аккаунтов на платформе, основателем и руководителем которой является Илон Маск, помогший кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу вновь стать президентом Соединенных Штатов Америки..

Ни слова больше: как мемориалы жертвам Холкоста решили покинуть соцсеть X

Именно после победы Трампа на президентских выборах и начался самый массовый исход пользователей: среди них - футбольные клубы, медийные личности, СМИ, которые деактивировали свои аккаунты 6 ноября 2024 года. Такой небывалый отток пользователей объясняется нарастающим недовольством действиями Маска и изменившейся атмосферой в самой соцсети X, где увеличилось количество ботов, политической рекламы и агрессивного контента. Такого мнения придерживаются и организаторы инициативы "Not one more word" ("Ни слова больше"), организатором которой является Ассоциация еврейских беженцев (AJR). Ее штаб-квартира расположена в Великобритании. AJR оказывает поддержку жертвам Холокоста и заботится о культуре памяти. Ее представители критикуют изменения, которые, по их мнению, происходят на платформе X c октября 2022 года, после того как ее владельцем стал миллиардер Маск.

"Дезинформация, искажения и злоупотребления участились, в то время как меры безопасности и модерация контента были практически отменены", - такое заявление опубликовала AJR. "При этомк компания X зависит от нашего контента, чтобы удержать своих пользователей. Больше активности означает больше доходов от рекламы. Проще говоря, X получает выгоду от нашего присутствия там - от каждого слова, которое мы публикуем. Мы говорим: Ни слова больше", - заявили в организации.

В общей сложности, по состоянию на середину декабря, свои аккаунты в соцсети X уже деактивировали около 17 организаций, связанных с культурой памяти о Холокосте, и еще 22 физических лица. Больше всего - в Великобритании и Германии. Они заявили о взаимной поддержке друг друга на альтернативных платформах.

Решение покинуть платформу Х назревало уже давно, для AJR это не было спонтанным уходом из соцсети, поясняет Алекс Моуз, руководитель отдела образования и культурного наследия. Однако тот самый - бесповоротный - момент настал, когда Маск открыто поддержал расистскую теорию о том, что мигранты постепенно должны вытеснить светлокожее население западных стран. Эта теория популярна в кругах правых экстремистов и расистов, настаивающих на превосходстве белой расы.

Поиск альтернативных платформ

"Это привлекло внимание многих людей [...] Они поняли, что эта теория на самом деле была просто примером того, как платформа не только закрывала глаза на злоупотребления и дезинформацию, но, похоже, продвигала и распространяла ее среди людей, которые даже не искали такие вещи", - говорит представитель AJR в интервью DW. Он подчеркивает, что никто на самом деле не знает, как работают алгоритмы соцсети. Моуз и другие члены AJR считают, что дезинформация и злоупотребления на платформе X нашли широкое распространение, что накладывает тень на потенциальные преимущества от использования этой платформы. Моуз сделал свое решение покинуть X публичным. Он обратился к профессиональной сети мемориалов Холокоста, чтобы "побудить других к шагу, который может показаться немного рискованным в сегодняшнем мире коммуникации".

Илон Маск Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP

Из-за коллективного решения покинуть соцсеть X Моуза и других обвинили в развязывании "политической кампании". Возникли разговоры о "левом заговоре". Но Моуз подчеркивает, что этот шаг не имеет ничего общего с политикой Маска. "Очень важно дать понять, что у антисемитизма нет четко очерченной политической платформы", - сказал он DW. "На самом деле это не имеет ничего общего с тем, что Маск объединился с избранным президентом Трампом. Вероятно, есть лидеры, с которыми многие из нас несогласны, но мы не обязательно дистанцируемся от их продуктов или их платформ, потому что эти решения на это определенно не повлияют".

К инициативе AJR присоединился и берлинский мемориал "Дом Ванзейской конференции". В вилле с видом на Ванзее 20 января 1942 года закончились последние приготовления к "окончательному решению еврейского вопроса". Сотрудники мемориала задумались о том, чтобы выйти из соцсети X, еще год назад. С октября 2023 они пользуются альтернативой Bluesky.

20 января 1942 года - черный день в истории Германии. Об этом рассказывает экспозиция в мемориале "Дом Ванзейской конференеции" Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance

"Нам действительно не понадобилась для этого никакая кампания или чей-то призыв", - говорит Айке Штеген (Eike Stegen), пресс-секретарь мемориала в Ванзее. - В ходе наших дискуссий мы уже подошли к тому пункту, чтобы покинуть платформу. Сейчас же мы присоединились к этой инициативе, потому что хотим сподвигнуть как можно больше других пользователей, покинуть эту соцсеть". Мемориал "Дом Ванзейской конференции" присоединился не только к кампании AJR, но и похожей инициативе, которая была запущена 2 декабря в Германии - #eXit.

Штеген не сомневается, что у организации будет своя аудитория и на других платформах. Впрочем, в мемориале готовы даже к тому, что его присутствие в интернете станет менее заметным, но, по мнению представителей "Дома Ванзейской конференции", это того стоило. Штенген не скрывает, что он бы хотел, чтобы у запущенной кампании был более широкий резонанс, ведь так устроены соцсети, которые создают своей социальный круг, в котором можно быть услышанным. При этом он не осуждает тех, кто решил остаться на платформе X. Как отмечает его коллега из AJR Моуз, "люди и организации должны принимать это решение, исходя их своих стратегических задач. И если ради этих целей нужно остаться в соцсети X, - прекрасно". Для благотворительной организации, как AJR, которая занимается сохранением памяти о жертвах Холокоста, оставаться на платформе, которая не по ошибке, а систематично вносит вклад в распространение дезинформации, антисемитизма и искажение правды о Холокосте, он считает неприемлемым.