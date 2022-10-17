Кто отменил концерты Шуфутинского и Аллегровой в Германии?

Концерты Михаила Шуфутинского в Германии, запланированные на октябрь 2022 года, отменены. Точнее - перенесены на осень следующего года, если верить информации немецких концертных агентств, занимающихся организацией гастролей российских и украинских артистов. Причины переноса осеннего турне Шуфутинского сформулированы на сайте artist-production.de так: "По причине сложной геополитической ситуации организатор вынужден перенести запланированный тур! Все ранее приобретенные билеты остаются действительными".

Билеты на концерты Ирины Аллегровой, которые должны пройти с 22 по 30 октября нынешнего года, пока продаются, однако ответившая на частный звонок автора статьи в билетную кассу девушка заявила, что советует их не покупать, потому что концерты, как она полагает, тоже будут перенесены до лучших времен. Кассир предложила приобрести билеты на концерт украинской певицы Тины Кароль, гастроли которой пройдут в ноябре этого года в разных концертных залах Германии. "Тина - замечательная певица, ее концерты точно не отменят", - уверила меня девушка. "Концертные агентства нам поздно сообщают об отмене концертов, поэтому мы все еще продаем билеты - в надежде, что зрители смогут ими воспользоваться в следующем году", - сообщила сотрудница билетных касс.

На официальные запросы DW в концертные агентства с просьбой дать конкретную информацию о причинах отмены или переноса выступлений российских артистов редакция на момент выхода данной публикации ответа не получила.

Приедет ли Аллегрова в Германию?

В то время как билеты на концерты Ирины Аллегровой пока еще продаются, директор концертного зала на две тысячи мест в расположенном на западе ФРГ городе Пфорцхайм - Congress Сentrum Pforzheim - Даниэль Шух (Daniel Schuch) в интервью DW сообщил, что концерт российской певицы 26 октября в этом зале уже отменен. "Это было не наше решение, а концертного агентства", - подчеркнул Шух. Администрация концертного зала в Пфорцхайме, изучив позицию артистки в отношении войны России против Украины, сама собиралась отказать ей в предоставлении сценической площадки, однако концертное агентство их опередило.

Как сообщают российские СМИ, Ирина Аллегрова долго не высказывала своего отношения к войне России против Украины, но позже призналась, что поддерживает позицию Кремля и собирает деньги для российских военных.

Концерт Максима Галкина тоже отменен

В Пфорцхайме раньше очень часто выступали артисты из РФ - с концертами, театральными постановками, балетными спектаклями. По словам директора концертного зала, отменены также концерты российской группы "Руки вверх", запланированные на ноябрь, а концерт Максима Галкина сначала был перенесен с весны нынешнего на весну следующего года, а потом и вовсе отменен. Даниэль Шух был этому очень удивлен: "Насколько мне известно, Галкин открыто выступил против войны в Украине и был из-за этого признан "иноагентом" в России. Причина отмены его концерта для меня остается загадкой", - признается в интервью DW Даниэль Шух.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

До конца нынешнего года артистов из России в программе нет

"Мы теперь более тщательно подходим к отбору российских артистов, которым предоставляем площадку, собираем информацию о них и их высказываниях по поводу войны в Украине, чтобы избежать скандалов в будущем", - уточняет Даниэль Шух. По его словам, в программе концертного зала в нынешнем году нет ни одного концерта артистов из России. "Если раньше на нашей сцене выступали артисты государственных театров оперы и балета с "Лебединым озером" или "Щелкунчиком", то в нынешнем году их нет в нашей программе. Вместо них с этим репертуаром выступают другие балетные труппы", - сожалеет Даниэль Шух.

Он считает, что отделить искусство от политики очень непросто. "Именно поэтому мы стараемся держаться особняком от этих споров, и только в исключительных случаях, как например, если речь идет о пропаганде войны или расизма, отказываем в предоставлении концертной площадки", - подчеркнул в интервью DW директор концертного зала Congress Сentrum Pforzheim.

Гастроли Шуфутинского перенесены на осень следующего года

К отмене выступлений Михаила Шуфутинского в Германии могла иметь отношение известная российская правозащитница Ольга Романова, которая, опасаясь преследований на родине, живет в Берлине. На своей странице в Facebook Романова сообщила, что концерты Шуфутинского отменены и что, возможно, она "приложила к этому руку". DW обратилась к правозащитнице за подробностями.

Российская правозащитница Ольга Романова Фото: DW

"У этой истории есть предисловие, о котором необходимо упомянуть. В мае нынешнего года "Русь Сидящая" , которую я возглавляю, была награждена медалью немецкого Фонда им. Теодора Хойса (Theodor Heuss Stiftung ). В числе прочих меня поздравила с этой наградой депутат бундестага от Социал-демократической партии Катрин Будде (Katrin Budde ), которая работает в комитете по вопросам культуры и СМИ. У нас с ней завязалась переписка, и она пригласила меня на разговор в бундестаг в начале сентября нынешнего года. Разумеется, с пустыми руками мы с моим коллегой Юрием Боровских туда пойти не могли, мы собрали материалы по теме поддержки российских журналистов и музыкантов, которые вынуждены бежать от российского режима, и передали ей список людей, которых, на наш взгляд, необходимо поддержать", - рассказала DW Ольга Романова.

"Мы также рассказали депутату бундестага Катрин Будде о том, что на гастроли в Германию приезжают российские артисты, поддерживающие войну в Украине, как например, Шуфутинский. Он не только выступал в оккупированном Крыму, но и, по данным минобороны в Москве, принимал участие в акции "Лучшие воины мира" в военном госпитале и пел там для раненых солдат, воевавших против Украины. Кроме того, он включен в базу данных "Миротворец" и ему запрещено выступать с концертами в Украине. Депутат была очень удивлена этому и попросила оставить собранные нами материалы. И вот, месяц спустя, в начале октября, мы узнали, что концерты Шуфутинского отменены, точнее - перенесены на осень следующего года", - подчеркнула в интервью DW российская правозащитница Ольга Романова, проживающая в Берлине.

Политики в Германии концертов не отменяют

На запрос DW депутату бундестага Катрин Будде по поводу отмены турне Шуфутинского, редакция получила письменный ответ следующего содержания: "Я действительно встречалась и разговаривала с госпожой Романовой в начале сентября. Помимо некоторых других проблем, она рассказала мне и о российском артисте Михаиле Шуфутинском, который настроен очень "пророссийски", но ему разрешено давать концерты в Германии. Я не знакома с творчеством этого певца, но считаю, что принципиально не должно быть так, чтобы те, кто поддерживает агрессивную войну, противоречащую международному праву, получил возможность давать концерты в Германии. Из-за нескольких недель заседаний бундестага и моей командировки за границу я до сих пор ничего не смогла предпринять. Но тот факт, что концерты были отложены, кем бы то ни было, с большой долей вероятности связан с тем, что артист поддерживает войну Путина. Учитывая эти обстоятельства, я считаю решение организаторов об отмене турне по Германии правильным".

Михаилу Шуфутинскому запрещен вьезд в Украину, он внесен в базу данных "Миротворец" Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Коллега правозащитницы Ольги Романовой Юрий Боровских, который тоже проживает в Берлине и принимал участие во встрече с депутатом бундестага, в разговоре с DW отметил, что в Германии нет механизмов отмены концертов российских артистов, поддерживающих войну в Украине, потому что они не входят в официальные санкционные списки. "Мы уже собрали обширную информацию о российских артистах, поддерживающих войну в Украине, и разрабатываем предложения для создания легального механизма, который запрещал бы им выступать с концертами в Германии. Нас не устраивает то, что концерты Шуфутинского, например, просто переносятся, а не отменяются. Наши предложения мы отправим на рассмотрение немецким политикам", - уточнил Юрий Боровских.

Ответов от концертных агентств по поводу отмены выступлений Шуфутинского в Германии редакция DW, как мы отмечали выше, так и не дождалась. На звонок по номеру телефона кассы продажи билетов, указанном на сайте концертного агентства artist-production, ответили, что на российских артистов не распространяются санкции, а концерты Шуфутинского перенесены из-за незаполненности залов. Остается только гадать, что на самом деле стало причиной отмены концертов Шуфутинского: незаполненность залов или "сложная геополитическая ситуация"...

В то же время инсайдер, близкий к кругам российских артистов, однако пожелавший остаться неизвестным, объясняет отмену концертов в Германии тем, что сами артисты не хотят ехать на гастроли. Они находятся в подвешенном состоянии, боятся столкнуться за рубежом с хейтом, опасаются разгневать российских чиновников и просто пережидают, подчеркнул собеседник DW. По его словам, лучше всего платят в РФ сейчас на официальных заказных концертах в поддержку войны, а для исполнителей, не поддерживающих войну, практически не осталось.