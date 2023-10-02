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Почему белоруска Яна Шостак хочет попасть в польский Сейм?

Татьяна Гаргалык
2 октября 2023 г.

Художница и активистка родом из Беларуси Яна Шостак баллотируется в польский парламент. DW узнала, зачем ей это нужно и с какими сложностями белоруска столкнулась во время избирательной кампании.

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Яна Шостак
Яна ШостакФото: privat

30-летняя Яна Шостак признается, что в польском парламенте хотела бы заниматься миграционной и интеграционной политикой, в том числе попытаться стать "голосом свободных белорусов и белорусок".

Изначально кандидатуру Шостак предложила партия "Зеленых", которая входит в оппозиционную "Гражданскую коалицию" (Koalicja Obywatelska). Но вскоре активистку из партийных списков вычеркнули - из-за ее высказываний на тему абортов, которые полностью запрещены в Польше.

Тем не менее Шостак продолжит борьбу за место в Сейме. Сейчас белоруска выступает как независимый кандидат, хоть и числится в списке партии "Новых левых" (Nowa Lewica).

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.

Яна Шостак известна своими перфомансами

"Это мои первые выборы. Мне нужно около 16-18 тысяч голосов. Надеюсь, что их получится собрать. Я умею говорить с молодыми поляками и польками, людьми, которые думают в прогрессивном направлении", - рассказывает о своих шансах попасть в польский парламент Яна Шостак.

Она родом из белорусского Гродно, но уже 13 лет живет в Польше, получила гражданство этой страны. О том, как к ее решению пойти в польскую политику относятся родные в РБ, Яна Шостак не знает: девушка прекратила с ними контакты "по причинам безопасности, потому что у режима Лукашенко длинные руки".

Шостак стала известна благодаря своим акциям и перфомансами, в том числе и направленными против белорусских властей. Один из них - "Минута крика для Беларуси" у представительства Европарламента в Польше. С помощью крика активистка пыталась обратить внимание политиков на проблемы в РБ.

Яна Шостак на акции "Декольте для Беларуси" в Варшаве
Акция "Декольте для Беларуси" в ВаршавеФото: Piotr Lapinski/NurPhoto/picture alliance

Еще одна ее акция - "Декольте для Беларуси". В центр Варшавы вышли женщины с оголенной грудью, на которой были написаны названия корпораций, сотрудничающих с режимом Александра Лукашенко, и имена белорусских политзаключенных.

Кандидатка в депутаты занимается и волонтерской работой. Она организовала сообщество волонтеров Partyzanka, которое оказывает помощь белорусам, бегущим в Польшу от преследования властей. После начала полномасштабной войны в Украине Шостак активно помогала украинским беженцам на польско-украинской границе.

Шостак хочет заниматься миграционной и интеграционной политикой

Она надеется, что активистский и волонтерский опыт пригодится ей в парламенте. "Моей мотивацией (для участия в выборах - Ред.) была потребность заняться интеграционной и миграционной политикой в Польше, донести голос активистских групп на государственный уровень", - отмечает белоруска.

Также она хотела бы стать "голосом более миллиона людей, которые приехали в Польшу из Беларуси, Украины, других стран", и чтобы "было не стыдно перед белорусскими политзаключенными". "Выйдут мои знакомые и незнакомые политзаключенные и увидят, что кто-то пытался быть голосом свободных белорусов и белорусок, а также и голосом, который выступает за демократические процессы в Европе", - объясняет активистка.

Также, по ее словам, когда она в следующий раз будет "получать сообщения о дискриминации белорусов и белорусок, украинок и украинцев", то как член парламента она сможет им реально помочь.

Шостак вычеркнули из списков "Зеленых" за высказывание об абортах

Шостак отмечает, что у нее очень много работы в предвыборной кампании, ведь ей пришлось сменить избирательный округ. Изначально белоруска баллотировалась от партии "Зеленых", которая входит в "Гражданскую коалицию", в округе Подляского воеводства. Но после интервью порталу Onet.pl ее вычеркнули из партийных списков.

"Меня спросили насчет моих взглядов, которые касаются стены на белорусско-польской границе, а также права женщин на аборты, я ответила, что я думаю, после этого меня из коалиции вычеркнули", - вспоминает Шостак.

Яна Шостак во время "Минуты крика для Беларуси"
Яна Шостак во время "Минуты крика для Беларуси"Фото: Attila Husejnow/Zuma/picture alliance

В интервью белоруска в частности заявила, что поддерживает право женщин на аборты без ограничения срока. Аборты в Польше полностью запрещены, оппозиционная "Гражданская коалиция" выступает за то, что прерывание беременности должно быть разрешено по желанию женщины на сроке до 12-й недели.

"После моих высказываний, от которых я не отказываюсь, мне никто (из представителей партии - Ред.) не позвонил, только от медиа получила волну запросов. Жаль, что это произошло не посредством прямого контакта", - сожалеет Яна Шостак.

Белоруска продолжает борьбу за место в Сейме

После исключения из списков "Зеленых" белоруска получила приглашение от одного из лидеров "Новых левых" (Nowa Lewica) Роберта Бедроня включить ее в список кандидатов этой партии.

Шостак продолжает борьбу в списках Nowa Lewica в округе города Познань, но как беспартийная, независимая кандидатка.

"Хочу делать как можно больше полезных вещей во время кампании. С культурным акцентом, потому что я не только политик, но художница и активистка, - говорит Шостак. - Эта попытка будет в плюс или минус, посмотрим 16 октября (на следующий день после выборов - Ред)".

По словам Шостак, ее активно поддерживает белорусская община в Познани и ее партнер, который даже написал текст песни для ее предвыборной кампании.

"Мои близкие теперь - это мой партнер, который тоже живет в Познани. Он был связан  не с политикой, а с искусством. Но теперь политика пришла и в его дом", - шутит белоруска. 

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