Поцелуи генсеков от немецкого фотографа

Сегодня, в эпоху ярких аккаунтов в Instagram, цветных рекламных щитов и плакатов на улицах городов, не так просто привлечь внимание к черно-белым фотографиям. Если это, конечно, не работы известного немецкого фотографа Барбары Клемм (Barbara Klemm), которые запечатлели полувековую историю целой страны в черно-белых красках и остались в коллективной памяти немцев.

Одна из самых известных фотографий Барбары Клемм: "Братский поцелуй" Хонеккера и Брежнева, 1979 год Фото: Barbara Klemm

Фотограф долгие годы работала для известного издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ее снимки отражают ключевые моменты политической и культурной жизни Германии. Нашумевшие работы, будь то легендарный "братский поцелуй" Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера (Erich Honecker) в Восточном Берлине в 1979 году, сидящий на маленьком стульчике Генрих Белль (Heinrich Böll) на мирной демонстрации против размещения ядерных ракет в Германии и Европе в 1983 году, а также множество других снимков и портретов политиков не только Германии, но и других стран. Эти моменты, запечатленные в вечности в черно-белом цвете и основанные исключительно на игре света и тени, на мимике и жестах.

На выставке - 150 черно-белых фоторабот Барбары Клемм

Журналистская карьера Барбары Клемм началась со студенческих восстаний в конце 1960-х годов. Затем она систематически документировала жизнь в ГДР, политическое сближение Востока и Запада, падение Берлинской стены и наконец - воссоединение Германии.

Главы государств Вилли Брандт (Willy Brandt) и Леонид Брежнев на встрече в Бонне в 1973 году в окружении советников Фото: Barbara Klemm

Творчеству Барбары Клемм посвящена выставка, открывшаяся 22 января 2023 года, - под названием "Барбара Клемм. Достаточно черного и белого. Фотографии с 1967-го по 2019 годы" в художественном музее Галерея Людвига во дворце Оберхаузен (Ludwiggalerie Schloss Oberhausen) в Северном Рейне - Вестфалии. На выставке представлены 150 черно-белых фоторабот, которые были опубликованы в газете FAZ в период с 1967 по 2019 годы.

Барбара Клемм родилась в Мюнстере в 1939 году, выросла в Карлсруэ и переехала во Франкфурт-на-Майне. Она прошла обучение в одной из студий фотопортрета в Карлсруэ, а затем начала работать в фотолаборатории газеты FAZ. В свободное время она выполняла небольшие репортерские задания для таких известных немецких изданий, как Der Spiegel и Die Zeit. По ее работам было видно, что она выросла в творческой семье: ее отец Фриц Клемм (Fritz Klemm) был художником. Внимание к композиции и структуре, к деталям и особенностям портретов - этому она, по ее собственному признанию, научилась у отца.

Очень скоро ответственные сотрудники FAZ, заметив необычный визуальный стиль Барбары Клемм, предложили ей штатную должность редакционного фотографа, где она в основном снимала для отделов политики и фельетонов.

Открытие Бранденбургских ворот. Берлин, 22 декабря 1989 год Фото: Barbara Klemm

Ее фотографии находили почетное место на многочисленных выставках, благотворительных акциях и публиковались в ряде иллюстрированных книг и были отмечены престижными премиями и наградами. Фотоработы Барбары Клемм, как следует из названия выставки, исключительно черно-белые. Именно черно-белая фотография позволила ей создавать выразительные изображения, демонстрирующие ее личное видение своих героев. "У меня всегда было четкое представления о композиции изображения, которое я хотела сделать. Это часто занимало много времени", - призналась фотограф в одном из своих интервью. Она никогда не использовала вспышку. Только иногда в фотолаборатории ей приходилось немного подправлять тональность некоторых снимков, чтобы фотография производила идеальное впечатление.

Название этой фотографии "Отцы". Она сделана во Франкфурте-на-Майне в 1979 году Фото: Barbara Klemm

"До выхода на пенсию в 2005 году я делала аналоговые фотографии в FAZ", - признается Барбара Клемм. Она и сегодня, будучи на пенсии, снимает черно-белые фотографии, потому что убеждена в том, что эти два цвета позволяют более выразительно передавать образы тех, кого она снимает. И в этом ее особый и неповторимый стиль. На выставке в Оберхаузене посетители могут за пять евро приобрести буклет с самыми известными фотоработами Барбары Клемм. Выставка продлится до 7 мая 2023 года.

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