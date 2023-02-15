По всей Украине объявлена воздушная тревога

На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями четверга, 16 февраля (время московское).

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Ночью 16 февраля по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, передает агентство УНИАН . В некоторых регионах, в частности в Полтавской области, работает ПВО.

Между тем глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об угрозе обстрела и призвал жителей области находиться в укрытии. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий также сообщил о взрывах и повышенной ракетной опасности.

Между тем российские СМИ пишут со ссылкой на официальный ресурс оповещения граждан, что около 02.40 по местному времени (03.40 мск) тревогу объявили в Киеве, в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Украине территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. К 03.00 по местному времени (04.00 мск) тревогу распространили на всю территорию Украины.

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Зеленский: Нельзя дать России перехватить инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал пресечь попытки России перехватить инициативу в войне. "Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломаны, и мы это сделаем", - заявил он в вечернем обращении .

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, что скоро по всей России будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания держать в оккупации украинские территории", - добавил украинский лидер.

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В городе Покровске Донецкой области, где под обстрел попал пятиэтажный дом, завершена спасательная операция, передают украинские СМИ. По их данным, в результате обстрела погибли 3 человека, еще 11 ранены. Верхние этажи дома полностью разрушены.

Как сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, один из раненых находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице соседней области. По словам Кириленко, всего в результате обстрела в Покровске повреждены четыре многоэтажных здания и школа.

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В Киеве с 16 февраля будет частично восстановлена работа электротранспорта, сообщает в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко . "С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. Всего на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев", - написал Кличко.

Работа электротранспорта в городе была остановлена в связи с ограничениями на пользование электроэнергией, введенными по всей Украине в октябре 2022 года на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры страны.

Хроника событий 15 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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