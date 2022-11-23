В Украине и Молдове - аварийные отключения электричества

На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 23 ноября (время московское).

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"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") предупредили о задержках движения поездов по всей Украине. В результате обстрелов обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области, указывается в заявлении. Обесточенные вокзалы переходят на резервное питание, задействованы резервные тепловозы.

"Энергоатом": ЮАЭС не пострадала

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В "Энергоатоме" сообщили, что Южноукраинская АЭС не пострадала от обстрелов, а отключение энергоблоков связано с разрушением электросетей. "Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - заявил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник агентству УНИАН. По данным агентства, на ЮАЭС по-прежнему остановлены энергокблоки. Кроме того, от энергосистемы отключена Хмельницкая АЭС, а Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, передает УНИАН.

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По данным Киевской городской военной администрации, в результате попадания ракеты в двухэтажное здание в столице погибли три человека и еще шесть пострадали. В Киевской области на территории одного из районов зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего начался пожар, сообщил глава областной полиции Андрей Небитов. По данным СМИ, речь идет о Вышгороде.

В Киеве заявили об ответе РФ на резолюцию Европарламента

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В Киеве связывают новый массированный ракетный удар по территории Украины с принятием в Европарламенте резолюции о признании РФ государством - спонсором терроризма. "Тем, кто еще сомневается, следует уяснить: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он указал на целую череду российских террористических актов против суверенных государств и поддержку террористических режимов и организаций, а также поблагодарил Европарламент за его четкую позицию.

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Львовская область без света из-за двух ракетных ударов по электроподстанции, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

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Из-за обстрелов во всем Киеве прервано водоснабжение, сообщил мэр Виталий Кличко. "Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", - указал он в Telegram.

По всей Украине и в Молдове - отключения электричества

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На Южноукраинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков, сообщает УНИАН. "Укрэнерго" указывает, что аварийные отключения электроэнергии по всей стране могут длиться около суток. В Киеве, среди прочего, обесточен метрополитен, задействованы генераторы.

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Кишинев и ряд других населенных пунктов Молдовы остались без электричества, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну . При этом он связал это с новыми российскими обстрелами Украины.

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Весь Львов обесточен, сообщил мэр города Андрей Садовой. Без электроснабжения также остались вся Одесская область, а также частично - Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Запорожье.

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"Большая семерка" рассматривает возможность ограничить цены на российскую морскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, передает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Послы из 27 стран ЕС намереваются достичь общей позиции по данному вопросу до конца дня, указывает агентство.

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В Киевской области зафиксированы попадания ракет по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам, написал глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram . Он указал на угрозу повторения обстрелов.

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В Офисе президента Украины подтвердили новый российский обстрел, обвинив РФ в терроризме. "Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал глава ОПУ Андрей Ермак в Telegram .

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о попадании в один из инфраструктурных объектов города. Он призвал людей оставаться в укрытиях и заявил о продолжении воздушной тревоги. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в области работают ПВО. "Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", - написал он.

В Киеве и на юге Украины работает противовоздушная оборона

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По данным украинских СМИ, в Киеве прогремели взрывы. "Украинская правда" со ссылкой на предварительные данные, сообщает о работе ПВО.

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Воздушные силы Украины по состоянию на 13.20 зафиксировали не менее 15 пусков российских ракет. В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram об обстрелах юга Украины. "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании России государством - спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал он в Telegram .

Европарламент признал РФ спонсором терроризма

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23 ноября во всех регионах Украины будут произведены плановые отключения света по графикам областных отраслевых управлений, сообщает "Укрэнерго" . Ограничения будут действовать в течение суток, с 00.00 до 24.00. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - подчеркивается в сообщении.

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Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.

Объявив Россию государством-спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и правительство России к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.

ГУР: Россия строит оборонные полосы на севере Крыма

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По данным украинской военной разведки, российские силы активно готовятся к обороне аннексированного Крыма и строят оборонные полосы на подступах к полуострову и в его северной части. "Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", - заявил в интервью агентству "Укринформ" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

Одновременно он отметил, что россияне и коллаборанты, эвакуирующиеся из Херсонской и Запорожской областей, стараются пытаются попасть не в Крым, а на территорию России. "Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", - добавил он.

Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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