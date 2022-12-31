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Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 декабря.

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На 311-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 31 декабря (время московское).

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В Херсоне работает противовоздушная оборона, там уведомили о пролете крылатой ракеты, передают сразу несколько украинских Telegram-каналов.

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, в частности, что ракеты находятся на подлете к Сумской области. Входят в воздушное пространство Украины. Во многих областях превентивные отключения света из-за ракетной угрозы. Группа ракет - до восьми единиц - идет в сторону Киева через Конотоп - Нежин. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил об угрозе ракетного обстрела области. 

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Ущерб, нанесенный природной среде Украины военным вторжением России, превысил 1,5 трлн гривен (в пересчете - 35 млрд) евро. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба. "С начала полномасштабного вторжения в Единый реестр убытков внесено 1042 факта событий, которые произошли на территории Украины в результате вооруженной агрессии РФ и причинили ущерб окружающей природной среде", - сообщается на странице пресс-службы Госэкоинспекции в соцсети Facebook. Там же уточняется, что для оценки текущего ущерба специалистами ведомства были взяты 854 проб почвы и 1138 проб воды.

 

Хроника событий 31 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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