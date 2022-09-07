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Разрушенные дома в Харькове (фото из архива)
Разрушенные дома в Харькове (фото из архива)Фото: Sergey Bobok/AFP
КонфликтыУкраина

По Харькову нанесены ракетные удары

46 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 сентября.

https://www.dw.com/ru/po-harkovu-naneseny-raketnye-udary/a-63049642

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

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Россия запросила проведение в четверг заседания Совета Безопасности ООН по проблеме западных поставок вооружений в Украину. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензю. Это заседание, если его проведение будет одобрено председательствующей в Совбезе Францией, станет уже третьей встречей Совбеза по ситуации в Украине за три дня.

По Харькову нанесены ракетные удары

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Российские войска в ночь на четверг нанесли ракетные удары по двум районам Харькова, в городе и области объявлена тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По словам мэра ХарьковаИгоря Терехова, один удар был нанесен по Салтовскому району, второй - по Холодногорскому. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Генпрокуратура Украины начала расследование по подозрению в пытках и убийстве в "ДНР" волонтера из Великобритании Пола Ури. Его тело после более чем полуторамесячных переговоров было накануне передано украинским властям. В расследовании, по словам Генпрокурора Украины Андрея Костина, принимают участие и британские специалисты. "На теле волонтера есть следы телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать настоящей причиной его смерти", - сообщил Костин на брифинге в среду.

Владимир Зеленский назвал бюджет 2023 года "бюджетом воюющей страны"

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2023 году на финансирование сферы безопасности и обороны будет направлено более 1 триллиона гривен. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 196-го дня войны, развязанной Москвой. Сообщив о совещании с главой правительства, министром финансов и профильным замруководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год, Зеленский подчеркнул, что "это будет бюджет воюющей страны", а оборона - приоритетом номер один.

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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