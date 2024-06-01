Дело о теракте в "Крокусе": потерпевшими признали 1700 людей

Все признанные потерпевшими в "Крокус Сити Холле" допрошены, следует из постановления Басманного районного суда Москвы. В нем также говорится о продлении ареста четверым фигурантам дела, уточняет "Медиазона".

Потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали более 1700 человек, всех их допросили. Об этом говорится в постановлении Басманного районного суда Москвы, пишет в субботу, 1 июня, издание "Медиазона", уточняя, что в нем также указано о продлении ареста четверым основным фигурантам дела.

По данным следствия, свидетелями по делу проходят свыше 800 человек. В постановлении суда указано, что было проведено более 20 обысков и назначено около 650 судебных экспертиз, включая баллистические, пожарно-технические и инженерно-строительные. Обвинения по делу предъявили 20 людям. 18 из них в настоящий момент находятся в СИЗО, а еще двое отпущены под подписку о невыезде.

Сотрудникам концертного зала предъявили обвинения из‑за закрытых дверей во время теракта

По уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в качестве обвиняемых проходят, в частности, два сотрудника заведения. Им предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает издание "Коммерсант", уточняя, что обоих пока отпустили под подписку о невыезде.

Следствие, версию которого приводит издание, считает, что во время теракта были закрыты пожарные выходы, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. В результате этого погибли около 80 человек - они сгорели или задохнулись от угарного газа, пытаясь спрятаться в разных помещениях, включая туалеты.

Фигуранты своей вины не признали. Они утверждают, что пожарные выходы были открыты, но люди не смогли ими воспользоваться из-за террористов, уточняет "Коммерсант". Сын владельца "Крокуса" Эмин Агаров после теракта также утверждал, что эвакуационные выходы в здании работали "в штатном режиме", напоминает издание.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

Согласно озвученным данным, жертвами этого теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен. Почти все основные подозреваемые по делу - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители теракта, судя по всему, столкнулись с пытками при задержании и на допросах.

О своей причастности к атаке на "Крокус" заявила террористической группировка "Исламское государство", в организации теракта которой уверены США и многие страны Запада. Россия утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения отвергает.