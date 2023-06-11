Пленный "вагнеровец" перешел на сторону РДК

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 июня.

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

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Информацию о взрывах в оккупированных войсками РФ Токмаке и Мелитополе подтвердил представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Токмак обстреляли из РСЗО "Град", а в Мелитополе, по его предположению, "сработала ПВО".

Украинские СМИ со ссылкой на партизанское движение "Атеш" пишут, однако, что в Мелитополе был сильный "прилет", прозвучало несколько взрывов.

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Местные паблики сообщают о мощных взрывах в оккупированном войсками РФ городе Токмак Запорожской области. По предварительной информации, есть попадания в расположение сил РФ, сообщается о возможных вторичных детонациях.

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Попавший в плен к "Русскому добровольческому корпусу" наемник ЧВК "Вагнер" отказался возвращаться в Россию в рамках обмена пленными и заявил, что переходит на сторону РДК. Видео с ним было опубликовано в Telegram-канале подразделения. "Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", - говорится в сообщении.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что Измайлов был наемником его группы. "Я надеюсь, мы найдем его и убьем в честном бою", - заявил Пригожин.

Других российских военных, попавших в плен во время рейдов добровольцев в Белгородскую область, вернули в Россию в рамках последнего обмена пленными, сообщили в РДК. Видео, опубликованное российской стороной, подтверждает эту информацию.

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

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