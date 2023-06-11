  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

Пленный "вагнеровец" перешел на сторону РДК

Лиза Ламбрехт
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 июня.

https://p.dw.com/p/4SRbm
Бойцы РДК
Бойцы РДКФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

++00.50++

Информацию о взрывах в оккупированных войсками РФ Токмаке и Мелитополе подтвердил представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Токмак обстреляли из РСЗО "Град", а в Мелитополе, по его предположению, "сработала ПВО". 

Украинские СМИ со ссылкой на партизанское движение "Атеш" пишут, однако, что в Мелитополе был сильный "прилет", прозвучало несколько взрывов.

++00.41++

Местные паблики сообщают о мощных взрывах в оккупированном войсками РФ городе Токмак Запорожской области. По предварительной информации, есть попадания в расположение сил РФ, сообщается о возможных вторичных детонациях.

++00.05++

Попавший в плен к "Русскому добровольческому корпусу" наемник ЧВК "Вагнер" отказался возвращаться в Россию в рамках обмена пленными и заявил, что переходит на сторону РДК. Видео с ним было опубликовано в Telegram-канале подразделения. "Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", - говорится в сообщении.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что Измайлов был наемником его группы. "Я надеюсь, мы найдем его и убьем в честном бою", - заявил Пригожин.

Других российских военных, попавших в плен во время рейдов добровольцев в Белгородскую область, вернули в Россию в рамках последнего обмена пленными, сообщили в РДК. Видео, опубликованное российской стороной, подтверждает эту информацию. 

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Контрнаступление ВСУ началось

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шульман о будущем России после контрнаступления ВСУ

Шульман о будущем России после контрнаступления ВСУ

В нашей студии политилог Екатерина Шульман.
Политика4 ч. назад17:53 мин.
external

Из харьковского метро - в берлинское: на этой выставке жители Берлина могут почувствовать себя на войне

Из харьковского метро - в берлинское: на этой выставке жители Берлина могут почувствовать себя на войне

Организаторы хотят показать пассажирам берлинского метро, каково это - прятаться от российских обстрелов в подземке в Украине. На открытии выступал виолончелист Денис Карачевцев, запечатленный на одном из снимков.
Общество10 июня 2023 г.04:12 мин.
Разрушенная дамба Каховской ГЭС, через которую идет вода из водохранилища

Разрушение Каховской ГЭС и его последствия

Разрушение Каховской ГЭС и его последствия

Наводнение в десятках населенных пунктов, проблемы с питьевой водой, угроза для Запорожской АЭС. Что известно о разрушении Каховской ГЭС и последствиях этой катастрофы - в фотогалерее DW.
Катастрофы6 июня 2023 г.10 фото
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бойцы РДК

Пленный "вагнеровец" перешел на сторону РДК

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Конфликты10 июня 2023 г.
Заставка программы "Геофактор" на DW

Германия и Россия: отчуждение растет

Германия и Россия: отчуждение растет

Политика10 июня 2023 г.29:58 мин.
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество10 июня 2023 г.
Дрон типа Vector, производимый для Вооруженных сил Украины в Германии компанией Quantum Systems

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Технологии10 июня 2023 г.
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы9 июня 2023 г.
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Политика9 июня 2023 г.
На главную страницу