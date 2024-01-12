Платное обучение в вузах России подорожает еще на 10-12%

Рост цен на обучение связан с подорожанием оборудования и услуг ЖКХ, тратами на зарплаты преподавателей и другими факторами, говорят представители вузов.

Стоимость платного образования в российских вузах в 2024/2025 учебном году вырастет на 10-12%. Об этом сообщила в пятницу, 12 января, газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию негосударственных вузов РФ и представителей руководства нескольких образовательных учреждений.

В 2023/24 учебном году стоимость высшего образования увеличилась на 5-25%, уточняет издание. Как рассказал журналистам президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов, новое повышение цен на образование связано, кроме прочего, с увеличением затрат вузов на оборудование и программное обеспечение: "Импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем".

"Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам", - указал собеседник газеты.

Тяжелая ситуация негосударственных вузов в РФ

Особенно тяжелая ситуация складывается у негосударственных вузов, следует из публикации: "Если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки сильно увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно". По оценке Зернова, рассчитывать, что дополнительные средства выделит Минобразования РФ, не стоит.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова изданию рассказали, что рост цен на программы инженерно-технического профиля, а также связанные с информационными технологиями составит в среднем от 5 до 8%, на специальности гуманитарного и социально-экономического профиля - от 8 до 15%.

В свою очередь директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский сообщил, что наиболее дорогими в вузе на сегодня являются программы обучения техническим профессиям в очном формате. Это строительство, энергетика и IT.

В последнее время возможности для получения бесплатного образования в России сокращаются, 50% студентов сегодня вынуждены платить за свое обучение, отметила в беседе с журналистами заслуженный учитель России Любовь Павлюченкова. По ее мнению, это не очень хорошая тенденция, которая сказывается на качестве учебного процесса. С тех, кто вносит деньги за учебу, зачастую не спрашивают знаний, ставя им зачеты и экзамены, потому что они заплатили, пояснила она.

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