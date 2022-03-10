Пятнадцатый день войны в Украине: главные события

На 15-й день военного вторжения России в Украину, в четверг, 10 марта, российские войска продолжали наносить ракетно-бомбовые удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление наступающей российской армии и отрядам пророссийских сепаратистов.

Безрезультатные переговоры

Переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, проходившие в турецкой Анталье при посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, завершились безрезультатно. Сторонам не удалось договориться о введении 24-часового режима прекращения огня для решения безотлагательных гуманитарных проблем. Кулеба подчеркнул, что Россия не добьется от Украины капитуляции, но выразил готовность продолжать переговоры в поисках сбалансированного дипломатического урегулирования.

Лавров тоже выразил принципиальную готовность к дальнейшим переговорам. Он сказал, что Россия представила Украине свои предложения по урегулированию и ожидает ответа. Лавров также обвинил Запад в поставке Украины летальных вооружений. Неизвестно, в чьи руки попадут поставленные Украине гранатометы, пояснил он.

Сводки из штабов, бои за Мариуполь.

Российские военные сообщили об уничтожении почти 3 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. "В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов", - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки российской авиацией поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения и три зенитных ракетных комплекса "Оса". "Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.

В осажденном Мариуполе на Азовском море продолжаются ожесточенные бои за контроль над городом. По словам Конашенкова, формирования сепаратистов из "ДНР" продвинулись внутри города еще на один километр и взяли под контроль населенные пункты Марьяновка, Лазаревка, Лесное, а российские войска продвинулись на глубину 10 км и взяли под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское. Утром Конашенков сообщил об установлении контроля в Мариуполе над кварталами Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградарь и микрорайона "Западный".

Со своей стороны генштаб ВСУ заявил, что российское наступление сдерживается по всем направлениям. "Удачи противник не имеет, старается удержать занятые рубежи и позиции", - говорится в опубликованной в Facebook сводке оперативной информации. Украинская армия на Черниговском направлении уничтожила российский дивизион ракетных комплексов "Искандер-М", сообщается в Telegram-канале "Инсайдер Украина Новости Война" со ссылкой на Оперативное командование "Север". 10-я горно-штурмовая бригада Украины сообщила об уничтожении российского штурмовика Су-25.

Гражданское население Украины получило право применять огнестрельное оружие против российских солдат. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, легально проживающие в Украине иностранцы также могут получить оружие и применять его против российских военнослужащих. По завершении войны с Россией оружие должно быть возвращено властям в десятидневный срок.

Эвакуация гражданского населения

За 9-10 марта около 83 тыс. женщин, детей, маломобильных и пожилых людей эвакуированы по гуманитарным коридорам из населенных пунктов, наиболее пострадавших от обстрелов российских войск, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Из города Изюм на востоке Украины эвакуировано около 2000 человек, а из Сум - 12 тысяч. "10 марта из Сум по "зеленому коридору" выехали 2 664 автомобиля, 54 автобуса. Всего более 12 тыс. человек. Это колонны из Краснополья, Тростянца и областного центра. Спасатели в течение дня оказывали активную помощь гражданам, желавшим уехать", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Гуманитарная автоколонна, направлявшаяся в Мариуполь для эвакуации гражданского населения, была вынуждена развернуться из-за интенсивного обстрела города. Эвакуация мирных граждан из Мариуполя срывается уже в который раз из-за непрекращающихся бомбардировок.

Беженцы покидают Украину

По данным Международной организации по миграции (IOM), уже 2,3 миллиона человек бежали из Украины, спасаясь от войны, в том числе более 112 тысяч - из третьих стран. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столицу Украины покинули, по всей видимости, около половины жителей.

Польская государственная железнодорожная компания (PKP) предлагает бесплатный провоз беженцев из Украины в Германию. Граждане Украины имеют возможность бесплатно воспользоваться девятью маршрутами из Варшавы и Пшемысля в Берлин и Франкфурт-на-Одере через Краков и Гдыню. Ранее бесплатный проезд украинским беженцам уже обеспечил германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

Восстановлено электроснабжение ЧАЭС

Россия сообщила о восстановлении подачи электроэнергии на Чернобыльскую АЭС со стороны Беларуси. "Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС поставлена под напряжение. Действиями оперативного персонала ЧАЭС стала возможной подача напряжения на электроустановки электростанции", - заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Об обесточивании Чернобыльской АЭС накануне сообщил украинский системный оператор "Укрэнерго". После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов лишь в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации". МАГАТЭ в ответ на это заявило об отсутствии рисков в связи с обесточиванием ЧАЭС.

США окончательно отказались от поставки "МиГов" Украине

США окончательно отказались от переправки в Украину польских истребителей "МиГ-29". Главнокомандующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс поставил под сомнение слова Украины о важности поставок боевых самолетов.

"Передача "МиГов-29" не позволит заметно усилить эффективность ВВС Украины. Украинские ВВС в настоящее время и так уже располагают достаточным количеством боеспособных самолетов, которые совершают ежедневные вылеты. Маловероятно, что дополнительные истребители позволят усилить их эффективность", - сказал Уолтерс, добавив, что передача польских "МиГов" Украине может привести к новому витку эскалации между Россией и НАТО.

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