 Комментарий: Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.03.2021

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Мнения

Комментарий: Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта

Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.

Положение женщин - тема московского фестиваля FemFest (фото 2019 г.)

Положение женщин - тема московского фестиваля FemFest (фото 2019 г.)

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на днях потребовала от российского Минфина навести порядок на рынке цветов. "Через несколько дней 8 марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов", - сказала она. Что же, если уж российская власть решила показать озабоченность женскими нуждами к 8 марта, то есть действительно нужные "подарки". 

Начнем с того, что 8 марта - это праздник не про мимозы и показательно демонстрируемую раз в год помощь женам по дому. Он появился в память о женщинах, которые в начале XX века боролись за свои рабочие и избирательные права в Америке и России. В последние годы стараниями правозащитниц его первоначальное значение возвращается. Но все же. Прошло больше ста лет, а женщины в России вынуждены бороться за еще более основное право - право на выживание.

Главный закон о защите женщин

Поэтому первый "подарок" женщинам на 8 марта - это принятие, наконец, закона о профилактике в России домашнего насилия. Попытка создания такого закона предпринималась именно возглавляемым Матвиенко Советом Федерации в 2019 году. И хотя проект документа и был раскритикован профильными правозащитниками, инициатива требует реального развития хотя бы в лоббировании принятия внесенного проекта в Госдуму. 

Лола Тагаева

Лола Тагаева

Из-за отсутствия нужного закона женщин избивают и убивают каждый день: почти две трети женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия . В абсолютных цифрах это более 5 тысяч погибших. 

По статистике ООН, каждая третья женщина в мире подвергалась насилию. Проблема домашнего насилия носит комплексный характер из-за всех особенностей психологической и экономической связи между жертвой и агрессором, поэтому в рамках уже существующих законов ее профилактика невозможна, она требует отдельных комплексных мер. Для этого больше чем в 120 странах подобный закон и принят, даже такая однозначная страна-лидер по дискриминации женщин в мире, как Иран, готовится его принять.

Российская семья как часть пропаганды

Почему же в России, где мужья не имеют права запрещать женам получать загранпаспорт или выезжать за границу - как в том же Иране, - власть так упорно отказывается такой закон принимать? Почему преследует НКО, которые помогают женщинам?

Мужчина крепко сжимает руки женщины

В России так и не был принят закон о профилактике домашнего насилия

Отвечаю. Во-первых, насилие как право любого, кто сильнее, а не кто правее - неважно, государства, полиции или мужа дома - это естественное положение дел в России сейчас. А во-вторых, в главенствующей сегодня патриархальной идеологии не только милитаристская агрессия является важным пропагандистским оружием, но и семья, к сожалению, тоже. Причем как на импорт, так и на экспорт - в сравнении с западной, где гомосексуалам можно жениться, а транссексуалам усыновлять детей. В российских семьях таких людей просто нет, государство их не признает, как не признает и насилие. Требуемый образ: мудрая женщина - хранительница очага, а мужчина - защитник. 

И вот за этот пропагандистский фантик российские женщины должны платить своей безопасностью и жизнью? 

Российский ответ #MeToo

Второй "подарок" от власти - это защита женщин от домогательств вместо оказываемой сейчас поддержки агрессоров. Последние несколько лет женщины во всем мире делились историями пережитых приставаний и сексуализированного насилия, введя для этого хештег #MeToo. Кампания была направлена на то, чтобы сделать зло видимым и оказать поддержку друг другу. Как итог - во многих странах были приняты меры в поддержку женщин.

Хештег #MeToo написан на ладони участницы акции в Париже

В России тоже "ответили". Под конец 2020 года Госдума стремительно, за 10 дней, приняла закон о клевете. Согласно нему, за обвинение в "сексуализированном насилии" грозит до пяти лет лишения свободы. Это при том что, по словам правозащитников, за само такое насилие зачастую дают всего три года. Сейчас любая женщина в России, действительно пережившая насилие, много раз подумает, прежде чем выступить против обидчика, которому этот закон позволяет еще больше распускать руки.

Женщина - не украшение коллектива

Остальные "подарки" должны лежать в области реального экономического равенства для женщин. 

Поэтому третий из них - это создать женщине равные условия в оплате труда. Кстати, о проблеме давно знают на правительственном уровне: средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, об этом заявляла бывший вице-премьер Ольга Голодец.

Разница в зарплатах у мужчин и женщин и "стеклянный потолок" зачастую объясняется стереотипным мышлением: ему кормить семью, а она уйдет в декрет и посвятит себя детям. На деле же при разводе дело обстоит совсем иначе. Россия в мировых лидерах по ним, и детей отдают под опеку матери, которая потом тщетно пытается выбить алименты: лишь десяти процентам это удается, а сумма задолженностей по стране составляет больше 200 млрд рублей только по итогам 2019 года. Поэтому ввод реально работающих механизмов взыскания долгов мог бы стать четвертым "подарком".

Финансовое благополучие женщины

А пятым - дать, наконец, женщине больше возможности заниматься собственным финансовым благополучием, сняв с нее бремя неоплачиваемого домашнего труда, которое лежит на ней в намного большей степени по сравнению с мужчинами. На уход за домом и детьми женщины в среднем тратят 23 года своей жизни. 

Однако мужья в России совершенно не готовы эту возможность предоставлять. Свежее исследование банка "Открытие" говорит, что российские мужчины все еще считают, что женщины должны сидеть дома: 50 процентов респондентов говорят, что жене стоит не работать, а сосредоточиться на материнстве и ведении хозяйства. При этом лишь треть опрошенных женщин считает своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство.

Мало того, 22 процента мужчин считают, что трудоустройство для жены допустимо только в крайнем случае - если нужно обеспечить себя и детей, а не для самовыражения. Реальная кампания по поддержке ухода мужчин в отпуск по уходу за ребенком и вовлечение в распределение домашнего труда могла бы, наконец, стать пятым подарком для российских женщин.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и организатор проекта о гендерном просвещении MoscowFemFest, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Никита Баталов


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