Пивоварову не выдают копию паспорта, необходимую для выдвижения в Госдуму

Администрация следственного изолятора (СИЗО) №1 УФСИН России по Краснодарскому краю отказывается выдать защитнику копию паспорта бывшего исполнительного директора ликвидированной "Открытой России" - Андрея Пивоварова, проходящего по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Об этом во вторник, 6 июля, сообщили адвокат Александр Валявский и экс-координатор организации Татьяна Усманова.

Копия документа необходима группе поддержки Пивоварова для предоставления в избирательную комиссию и регистрации его в качестве кандидата на выборах в Госдуму 19 сентября. Политик был внесен в список кандидатов от партии "Яблоко" по региональной группе Краснодарского края.

Адвокат: Документы Пивоварова не смогут своевременно поступить в избирком

Между тем на рассмотрение заявления руководству СИЗО могут понадобиться до 30 суток. "Затягивание выдачи<...>приведет к тому, что документы Андрея Пивоварова не смогут своевременно поступить в избирком", - подчеркнул Валявский, добавив, что намерен подать жалобу на руководство колонии.

"Это - прямое политическое давление"

В свою очередь Усманова заявила, что администрация потребовала письменные заявления как адвоката, так и самого Пивоварова. "Документы для выдвижения нужны уже на этой неделе. Мы считаем прямым политическим давлением то, что сейчас происходит", - указала она.

В партии "Яблоко" пошли на "гуманитарный шаг"

Кандидатура Андрея Пивоварова от 89-й региональной группы была утверждена 3 июля делегатами XXI съезда "Яблока". В партийном списке политик находится на третьем месте из пяти. Как заявил зампредседателя "Яблока" - Иван Большаков, со стороны партии "это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного".

Ранее в тот же день, 3 июля, сооснователь партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский, объявил на съезде партии в Москве, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

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