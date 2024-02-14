Писториус - за долгосрочное увеличение военного бюджета ФРГ

Долгосрочное увеличение оборонного бюджета ФРГ имеет ряд преимуществ перед финансированием военных нужд из специального фонда. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в среду, 14 февраля.

"Я рад каждому предложению, служащему тому, чтобы оборонные расходы были разумно и соответствующим образом спланированы. Еще один специальный фонд - одна из опций для этого, но это не та опция, которой я отдаю предпочтение", - заявил политик.

Преимущества и недостатки спецфонда для бундесвера

Как пояснил Писториус, преимущество специального фонда состоит в том, что на определенный период времени выделяется определенная сумма, которую можно потратить на оснащение бундесвера, оружие и боеприпасы. "Однако у этого есть и ряд недостатков, - продолжил он. - Во-первых, часть этих денег съедает инфляция. Из-за повышения цен они в конечном счете имеют меньшую ценность. Во-вторых, из спецфонда нельзя финансировать техобслуживание, содержание и ремонт, а также обучение (военных. - Ред.). Например, если мы закупим больше срочно необходимых вооружений - начиная от самоходных гаубиц до систем Patriot, - то долгосрочные расходы на их содержание также возрастут". Между тем эксплуатационные расходы имеют как минимум столь же важное значение, как и закупка вооружений, подчеркнул Писториус.

По его словам, в такой ситуации было бы лучше, если бы увеличили долю бюджета бундесвера в общем федеральном бюджете. "Ведь для нашей безопасности нам нужен бундесвер, который имеет солидное финансирование в долгосрочной перспективе ", - заявил министр. В федеральном бюджете ФРГ на 2024 год предусмотрено финансирование бундесвера в объеме 52 млрд евро.

Бундестаг проголосовал за создание специального фонда для бундесвера в объеме 100 млрд евро по предложению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) после начала российского вторжения в Украину. Для финансирования этого фонда используются новые государственные задолженности. Между тем эксперты партий СДПГ, СвДП и "зеленые", входящих в правящую коалицию, а также оппозиционного блока ХДС/ХСС сходятся во мнении, что суммы в 100 млрд евро недостаточно для обеспечения оборонных потребностей Германии.

Атомные бомбы для обороны ЕС?

Как напоминает RND, возглавляющая список СДПГ на выборах Европарламента Катарина Барлей (Katarina Barley) заявила даже, что на пути к созданию европейской армии, "можно обсудить и тему" собственных атомных бомб на вооружении ЕС. Ранее к созданию "защитного атомного зонтика" для Европы призывал глава Европейской народной партии в Европарламенте, член ХДС Манфред Вебер (Manfred Weber).

Комментируя слова Барлей, эксперт по внешней политике партии ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) указал, что они "абсолютно оторваны от реальности - с правовой, европейской точек зрений и с позиции политики безопасности". Возможные дебаты о создании атомных бомб для ЕС отвергли и другие эксперты.

Со своей стороны, зарегистрированная в январе в Германии партия "Союз Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая, как полагают наблюдатели, после грядущих выборов имеет неплохие шансы войти в состав парламентов ряда федеральных земель ФРГ, а возможно, и в состав Европарламента, резко критикует рост военных расходов и требует направить эти средства "в образование наших детей, исследование благоприятных для окружающей среды технологий или учреждения здравоохранения и ухода за немощными людьми".

Кроме того, в BSW выступают за сворачивание военной помощи Украине, что вызывает критику ряда экспертов.

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