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Письмо ИСКРАН в поддержку Гарбузова удалено с сайта "НГ"

Евгений Жуков
5 сентября 2023 г.

На сайте "Независимой газеты" появилось, но вскоре исчезло заявление коллектива Института США и Канады РАН в поддержку уволенного директора Валерия Гарбузова. В нем заявлялось о "лживых обвинениях" госСМИ в его адрес.

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Российский историк и политолог Валерий Гарбузов
Валерий ГарбузовФото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/imago

Опубликованное на сайте "Независимой газеты" заявление от имени коллектива Института США и Канады РАН (ИСКРАН) в поддержку уволенного директора института Валерия Гарбузова было очень быстро удалено со страницы издания. Внимание на то, что статья, в котором выражалось возмущение "разнузданной клеветнической кампанией" в СМИ РФ, недоступна, во вторник, 5 сентября, обратили пользователи Facebook в комментариях к посту российского американиста Ивана Куриллы, рассказавшего об этом открытом письме.

"Лживые, беспочвенные и демонстративно раздутые обвинения в адрес научного коллектива ИСКРАН и его руководителя - не что иное, как грубая и бездарная попытка нанести удар по создаваемой десятилетиями научной школе отечественной американистики, зарекомендовавшей себя во всем мире, с целью ее дискредитации", - говорилось в удаленном обращении, которое теперь остается доступно в кэше Google.

Коллектив ИСКРАН утверждал, что "все факты, приведенные в передаче Владимира Соловьева от 30.08.2023 г. и тиражируемые в медийном пространстве, построены на откровенной лжи, преподносимой в форме отвратительной классической геббельсовской пропаганды, производящей крайне жалкое и убогое впечатление".

Гарбузов: Антизападные настроения - опасная болезнь

Одновременно с этим заявлением на сайте "НГ" была опубликована уже вторая статья Гарбузова, в которой уволенный директор ИСКРАН назвал антизападные и антиамериканские настроения "весьма серьезным и даже очень опасным заболеванием" и указал на взаимопроникновение западной и российской культур. "Вытравить западное влияние, закатать под асфальт, замуровать в бетон (использую самую невинную лексику, принятую в телевизионных ток-шоу) сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому. Как не удастся изгнать и русскую культуру из западного пространства, в котором российские сегменты присутствуют в великом множестве", - уверен российский историк и политолог

Гарбузов был отстранен от должности директора ИСКРАН 1 сентября после выхода в "Независимой газете" своей колонки, в которой он опровергал мифы о Западе, распространяемые участниками ток-шоу на российском телевидении.

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Валерий Гарбузов ответил на "критику". Коллектив Института США и Канады опубликовал свое заявление.

Пост Ивана Куриллы
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