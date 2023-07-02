Писательница Валерия Гордеева удостоена премии имени Бахман

Имя лауреата премии имени Ингеборг Бахман стало известно на фестивале "Дни немецкоязычной литературы" в Клагенфурте. Уроженка Тюбингена Гордеева представила рассказ о мужчине, помешанном на чистоте.

Немецкая писательница Валерия Гордеева (Valeria Gordeev) в воскресенье, 2 июля, стала лауреаткой престижной премии имени Ингеборг Бахман (Ingeborg-Bachmann-Preis). Такое решение оргкомитет огласил на фестивале "Дни немецкоязычной литературы" в Клагенфурте на юге Австрии.

Уроженка Тюбингена представила на суд жюри свой рассказ "Er putzt" (можно перевести как "Он чистит"). Короткое произведение повествует о мужчине, который буквально помешан на чистоте, и в то же время преданно заботится о матери и сестре. Текст является частью романа, над которым Гордеева работает уже несколько лет. Председательница оргкомитета Инза Вильке (Insa Wilke) назвала рассказ "призывом к деликатности".

Родители Валерии Гордеевой эмигрировали из Советского Союза в конце 1970-х годов. Писательница также известна как иллюстратор и автор песен. Отрывки из ее планируемого дебютного романа, в котором переплетаются советская история и российская современность, уже были опубликованы в 2018 году под названием "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle" (буквальный перевод: "Цикада выскальзывает из своей блестящей золотом оболочки").

Премия имени Ингеборг Бахман, считающаяся одной из наиболее значимых наград в немецкоязычной литературе, была учреждена властями Клагенфурта в 1976 году. Денежный эквивалент премии составляет 25 тысяч евро. В нынешнем году в конкурсе участвовали 12 авторов из Германии, Австрии и Швейцарии.

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