 Писательница Таня Малярчук получила литературную премию в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2022

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Германия

Писательница Таня Малярчук получила литературную премию в Германии

Родившаяся в Ивано-Франковске писательница Таня Малярчук удостоилась литературной премии Узедома.

Писательница Таня Малярчук на книжной ярмарке в Лейпциге

Таня Малярчук на книжной ярмарке в Лейпциге

Родившаяся в Украине писательница Таня Малярчук получила литературную премию Узедома (Usedomer Literaturpreis) за 2022 год за книгу "Синий кит памяти" (Blauwal der Erinnerung, оригинальное название - "Забвение"). Церемония вручения прошла в субботу, 30 апреля, в коммуне Херингсдорф (Мекленбург - Передняя Померания).

Автор задает "экзистенциальные вопросы о собственной идентичности" и идентичности Украины, отметил германский историк, специалист по Центральной и Восточной Европе, Андреас Коссерт (Andreas Kossert).

Сама Малярчук призналась, что на острове Узедом к ней наконец-то "вернулся сон", нарушенный из-за событий в Украине, и "во сне она видела войну". "Война во сне так же невыносима, как и наяву", - сказала 39-летняя писательница.

"Его жизнь была сплошным движением против ветра"

Синий кит памяти (Blauwal der Erinnerung, оригинальное название - Забвение)

"Синий кит памяти" (Blauwal der Erinnerung, оригинальное название - "Забвение")

В романе переплетаются две сюжетные линии: историческая и современная. Первая посвящена жизни историка и философа Вячеслава Липинского, считающегося идеологом "украинского консерватизма". Вторая - современной исследовательнице судьбы Липинского, которая ищет путь к себе.

"Вячеслав Липинский - украинский историк польского происхождения, философ и неудавшийся политик, основатель украинского монархизма. Его жизнь была сплошным движением против ветра, жертвой ради идеи. Но и им поживился синий кит украинской памяти", - ранее рассказывала автор об идее произведения.

Литературная премия Узедома предусматривает денежную выплату в размере 5000 евро.

Узедом - остров в Балтийском море, по которому проходит граница между Германией и Польшей.

Лауреат престижной премии имени Ингеборг Бахман

В 2018 году Малярчук стала лауреатом престижной премии имени Ингеборг Бахман (Ingeborg-Bachmann-Preis). В денежном выражении награда составила 25 000 евро.

Тогда жюри отметило произведение "Жабы в море". В нем Малярчук затронула тему отсутствия интереса молодого поколения к пожилым родственникам, а также проблемы социального неравенства и ксенофобии в обществе.

Таня Малярчук родилась в Ивано-Франковске в 1983 году. Ее произведения переведены на английский, белорусский, немецкий, польский, румынский, русский и чешский языки. С 2011 года писательница проживает в Вене.

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