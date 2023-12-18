Акунина внесли в реестр "террористов и экстремистов"

Рядом с именем писателя в реестре, который ведет Росфинмониторинг, появилась специальная пометка. О возбуждении или расследовании какого-либо уголовного дела против Акунина не объявлялось.

Писатель Борис Акунин включен в реестр "террористов и экстремистов", который ведет Росфинмониторинг. В списке писатель указан под своим настоящим именем - Григорий Шалвович Чхартишвили.

На появление специальной пометки в виде звездочки (*) рядом сименем писателя обратило внимание онлайн издание "Медуза" в понедельник, 18 декабря. Ранее официальная "Российская газета" сообщала, что звездочками в реестре "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму". В начале декабря такие пометки появились напротив имен российского оппозиционного политика Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

О том, что в отношении Бориса Акунина возбуждено и расследуется какое-либо уголовное дело, официально на момент публикации не объявлялось. На минувшей неделе издательство АСТ объявило, что прекращает выпуск книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, известных резким неприятием войны России против Украины, а ряд магазинов отказались от их продажи.

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