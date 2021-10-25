Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

"Голубка", 1949

Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.