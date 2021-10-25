 Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.10.2021

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Культура и стиль жизни

Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

Будучи убежденным коммунистом, гениальный художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.

  • Голубка, 1949

    "Голубка", 1949

    Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.

  • Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962

    "Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962

    Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.

  • Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.

  • Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.

  • Храм мира в Валлорисе, 1952

    "Храм мира" в Валлорисе, 1952

    В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.

  • Читающая женщина, 1953

    "Читающая женщина", 1953

    Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.

  • Резня в Корее, 1951

    "Резня в Корее", 1951

    Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.

  • Политический плакат с высказыванием Пикассо (автор неизвестен), 1972

    Политический плакат (автор неизвестен), 1972

    Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.

  • Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Восточном Берлине, 1951

    Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951

    Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.


  • Голубка, 1949

    "Голубка", 1949

    Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.

  • Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, 1962

    "Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962

    Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.

  • Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966

    В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.

  • Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950

    Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.

  • Храм мира в Валлорисе, 1952

    "Храм мира" в Валлорисе, 1952

    В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.

  • Читающая женщина, 1953

    "Читающая женщина", 1953

    Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.

  • Резня в Корее, 1951

    "Резня в Корее", 1951

    Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.

  • Политический плакат с высказыванием Пикассо (автор неизвестен), 1972

    Политический плакат (автор неизвестен), 1972

    Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.

  • Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Восточном Берлине, 1951

    Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951

    Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.


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