Пабло Пикассо - раздираемый холодной войной

Будучи убежденным коммунистом, гениальный художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
"Голубка", 1949
Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.
"Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962
Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.
Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966
В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.
Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950
Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.
"Храм мира" в Валлорисе, 1952
В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.
"Читающая женщина", 1953
Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.
"Резня в Корее", 1951
Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.
Политический плакат (автор неизвестен), 1972
Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.
Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951
Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.
"Голубка", 1949
Рисовать голубей Пикассо полюбил еще в детстве - в те годы, когда их разведением увлекался его отец. В социалистической ГДР изображенные им голуби обрели такую популярность, что нашли там место на многих плакатах движения за мир и в школьных учебниках. Голубь стал символом мира, который по значимости затмил в ГДР даже государственный герб - молот и компас в венке из колосьев.
"Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир", 1962
Вот так Пикассо изобразил голубя как символ мира на плакате, выполненном им в технике коллажа к открытию Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который проходил в Москве в июле 1962 года. Такой мотив выбрал друг Пикассо - поэт Луи Арагон. Голубь мира обрел всемирную популярность - сначала на Востоке, а с 1970-х годов и на Западе.
Открытие выставки Пикассо в Дрездене, 1966
В общей сложности около 60 выставок Пикассо прошло в ГДР. Будучи уже в первые послевоенные годы очень дорогим и востребованным художником на Западе, Пикассо с удовольствием выставлялся и на Востоке, где его почитали как образцового коммуниста. Правда, его картины порой вызывали там недовольство - из-за их абстрактного стиля. Это фото сделано в 1966 году в одном из молодежных клубов Дрездена.
Автографы для членов молодежной организации из ГДР, 1950
Редкое фото - по крайней мере, на Западе: Пикассо подписывает шарфы членов Союза свободной немецкой молодежи (FDJ) из ГДР на международном молодежном форуме в Ницце в 1950 году. В то время как на Востоке его прославляли как коммунистического активиста, Запад политическую позицию Пикассо игнорировал. Здесь его воспринимали прежде всего как гениального художника с повадками Казановы.
"Храм мира" в Валлорисе, 1952
В 1952 году Пикассо оформлял часовню замка в Валлорисе на юге Франции. Получилось два панно на тему "Война и мир". "Война" - это рогатый демон в колеснице. "Мир" - это Пегас, Амур, танцующие женщины. Сегодня расписанная Пикассо часовня известна как "Храм мира". Нередко Пикассо выполнял заказы и товарищей по партии. Ему приходилось даже писать портреты Сталина, а также космонавта Юрия Гагарина.
"Читающая женщина", 1953
Как на этом женском портрете, Пикассо часто лишал изображаемое перспективы, а еще - расчленял образы на составные части и вновь компоновал в конце. На Западе его прославляли как "новатора в искусстве", при этом политическим взглядам художника значения не придавали. Социалистический Восток, напротив, воспринимал его в первую очередь как образцового коммуниста. Пикассо нравилось и то, и другое.
"Резня в Корее", 1951
Пикассо создал множество работ на антивоенную тематику. Одна из них - "Резня в Корее", рассказывающая о военном преступлении США. Знамениты также "Герника" и "Склеп". Это не просто картины, это мощнейшие политические заявления. Коммунист Пикассо не желал стоять в своем творчестве в стороне от политики, что нравилось далеко не всем.
Политический плакат (автор неизвестен), 1972
Пикассо стал коммунистом в 1944 году. "Мое вступление в коммунистическую партию является логическим продолжением всей моей жизни", - написал он однажды. В знак протеста против принятого в Западной Германии в 1972 году "Радикального указа", запрещавшего допуск на госслужбу "врагов конституции", неизвестный художник начертал красной краской на плакате это признание Пикассо.
Эмблема для Всемирного фестиваля молодежи, 1951
Пикассо ездил на конгрессы мира в соцстраны и создавал плакаты для этих форумов. На фото - его эмблема для французской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Восточном Берлине в 1951 году. Выставка "Разделенный Пикассо: художник и его образ в ФРГ и ГДР" в Музее Людвига в Кельне открыта для посетителей до 30 января 2022 года.