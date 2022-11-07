Пхеньян назвал "слухами" сообщения о поставках оружия в РФ

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

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Северная Корея никогда не заключала с Россией "оружейных сделок" и не планирует заключать их в будущем. Такое заявление официального Пхеньяна распространило информационное агентство KCNA. В нем указывается также, что "слухи" о наличии подобных договоренностей распространяют США, "с целью очернить образ Северной Кореи".

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге обвинил власти Северной Кореи в тайных поставках России боеприпасов для использования на войне с Украиной. При этом в Вашингтоне заявили, что применят к Пхеньяну те же санкции, что работают против Ирана "в связи его поставками оружия России".

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, поздравив его с победой на парламентских выборах в Израиле. По словам Зеленского, он выразил также "надежду, что уровень украинско-израильского взаимодействия будет соответствовать вызовам безопасности", стоящим перед обеими странами.

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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