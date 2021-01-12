Пфальцграфенштайн - каменный корабль посреди полноводного Рейна (фото)

Кауб • Таможенный замок Пфальцграфенштайн (Zollburg Pfalzgrafenstein) был возведен на Среднем Рейне много столетий назад, чтобы взимать сборы за провоз товаров по этой реке. Находится он на острове посреди русла. При обычном уровне воды остров виден - скалы, глыбы, галька, песок. Однако сейчас во время наводнения живописный замок стоит как настоящий каменный корабль. Чтобы не нарушать авторское право, отметим, что это сравнение когда-то использовал французский писатель Виктор Гюго. Древние замки и романтические развалины Среднего Рейна сейчас включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые примечательные собраны в нашей фотогалерее ниже, а про замок Пфальцграфенштайн подробно можно прочитать здесь: Пфальцграфенштайн - таможенный замок на романтическом Рейне

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